Viola Wedekind verrät Details zu ihrer "Unter uns"-Rolle

Viola Wedekind (47) ist das neueste Gesicht in der beliebten Serie Unter uns – und stellt sich direkt mit einigen spannenden Details zu ihrer Rolle vor. Im Interview mit RTL schildert sie, dass sie Dana Gülek spielt, die Noch-Ehefrau von Ferhat Gülek. Gleichzeitig ist ihre Figur auch die Mutter von Baris und Esma. Ihre ersten Drehtage liegen bereits hinter ihr, und die Schauspielerin zeigt sich begeistert von der Atmosphäre am Set.

"Ich wurde von den ganzen alten Hasen und Hasinnen hier wahnsinnig herzlich aufgenommen", erzählt Viola mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Die Schauspielerin betont, wie sehr sie sich auf ihre neue Aufgabe freue und versprach den Zuschauern eine aufregende Zeit. "Es wird richtig spannend", kündigt sie vielversprechend an. Viola, die bisher mit Auftritten in unterschiedlichen Film- und Fernsehproduktionen überzeugte, scheint sich in ihrer neuen Rolle bereits bestens eingelebt zu haben.

Privat lebt die 1978 geborene Schauspielerin ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts – gemeinsam mit ihrem Partner Sven Waasner (45). An seiner Seite spielte die 47-Jährige mehrere Jahre lang in Sturm der Liebe. 2022 begannen die Spekulationen um die beiden Schauspielkollegen, nachdem sich Viola und ihr Ex-Partner Michael Fischer getrennt hatten, bestätigte sie die neue Beziehung. "Irgendwann hat es angefangen zu kribbeln und dann haben sich langsam unsere Gefühle entwickelt", gestand sie damals im Bunte-Interview.

Getty Images Viola Wedekind, Schauspielerin

Francesco Gulotta / ActionPress Viola Wedekind, Schauspielerin

Imago Viola Wedekind und Sven Waasner bei der Premiere des Circus-Theaters Roncalli in München, Oktober 2025