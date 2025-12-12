Umstrittene Werbung: Gwen Stefani steht stark in Kritik

Gwen Stefani (56) sieht sich aktuell mit einer Welle der Kritik konfrontiert, nachdem sie in einer neuen Werbeanzeige für die katholische App Hallow aufgetreten ist. In dem Spot, der am 1. Dezember veröffentlicht wurde, ruft die Sängerin dazu auf, die Adventszeit im Gebet zu verbringen. Gwen erklärt in der Werbung: "Es ist wichtig, in dieser Weihnachtszeit Zeit im Gebet zu verbringen. Das ist es, worum es an Weihnachten geht." Ihre Botschaft wurde jedoch nicht nur wohlwollend aufgenommen. Viele Fans und Prominente äußerten online ihre Enttäuschung, wie BuzzFeed berichtet.

Der Aufruf stieß auf deutlichen Widerstand, insbesondere da Hallow von Persönlichkeiten wie Peter Thiel unterstützt wird und eine klare Anti-Abtreibungs-Haltung vertritt. Unter dem Werbe-Post sammelten sich Kommentare wie: "Das ist sehr enttäuschend, Gwen. Viele deiner Fans kommen aus der LGBTQ+-Community, und das fühlt sich wie ein tiefer Verrat an." Der Content Creator Matt Bernstein kritisierte Gwen in einem Video auf Instagram scharf und bezeichnete ihre Aktion als "verrückt". Sein Kommentar erhielt prominenten Zuspruch, unter anderem von Olivia Cooke (31), Julia Fox (35) und Jonathan Van Ness (38). Auch die Schauspielerin Chrishell Stause (44) meldete sich mit einem spitzen Kommentar zu Wort: "Gwen – DON'T SPEAK." Huda Kattan von Huda Beauty zeigte ebenfalls Unterstützung für die Kritik. Gwen selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, und auch ihr Management gab keine Stellungnahme ab.

Abseits des Shitstorms um ihre Werbeanzeige machte die dreifache Mutter in den letzten Monaten eher mit ihrem glamourösen Auftritt von sich reden. Auf der Premierenfeier von "Oh. What. Fun" zeigte sie nach heiß diskutierten Trennungsgerüchten, dass es privat offenbar harmonisch bei ihr und ihrem Ehemann Blake Shelton (49) zugeht. Strahlend präsentierte sie ihren auffälligen Schmuck inklusive ihres funkelnden Eherings und eines Smaragdrings, der laut Us Weekly ein Geschenk von Blake ist.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Chrishell Stause im Mai 2024

