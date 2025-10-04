Diego Carlos Seyfarth verlässt "Unter uns": Das steht nun an

Die Fans von Unter uns müssen Abschied nehmen: Diego Carlos Seyfarth (40) verlässt nach einer spannungsgeladenen Handlung die beliebte RTL-Serie. In einem dramatischen Showdown zwischen seiner Rolle David und der Serienfigur Bambi, gespielt von Benjamin Heinrich (41), stürzt David in die Fluten und bleibt verschollen. Mit dieser emotionalen Wendung nimmt nicht nur die Geschichte um David ein abruptes Ende, sondern auch Diegos Zeit bei "Unter uns". Seit Februar 2022 spielte er die Rolle des geheimnisvollen und smarten Reiseleiters und Busfahrers.

Wie Diego im Gespräch mit RTL verriet, hat er bereits große Pläne für die Zeit nach der Serie. "Ich werde mal hier und da sein. Auch in meiner Heimat als Dozent an einer Hochschule wieder – für Schauspiel", erklärte er voller Vorfreude. Neben seiner Rolle als Dozent möchte er sich zudem neuen Projekten in Deutschland und Südamerika widmen. "Ich freue mich darauf", fügte er hinzu. Das Kapitel "Unter uns" lässt er zwar hinter sich, das Arbeitsklima am Set behält er aber in guter Erinnerung: "Ich werde meine Kollegen sehr vermissen. Es war wie eine riesige WG. Das fand ich sehr schön."

Ein Erinnerungsstück an seine Figur David wird Diego, der seine Liebste im Juli erneut geheiratet hat, jedoch mitnehmen – diese Treue zur Rolle sieht man nicht oft. "Ich glaube, ich werde auf jeden Fall die Vans von David mitnehmen", erzählte er mit einem Schmunzeln. Diese Schuhe haben für den Schauspieler eine persönliche Bedeutung, da sie im Rahmen der Serie bereits viele Reisen hinter sich haben. "Die waren in Mexiko, die waren in Peru, die waren überall auf der Welt. Das gehört zur Rolle dazu." Diese kleinen Andenken symbolisieren für Diego, der bereits in Serien wie Notruf Hafenkante zu sehen war, eine Zeit voller intensiver Arbeit und schöner Momente, die er trotz seines Abschieds sicher in Ehren halten wird.

Instagram / diegocseyfarth Der peruanisch-deutsche Schauspieler Diego Carlos Seyfarth schwärmt von Heimatliebe, Juli 2025.

RTL / Bernd Jaworek Benjamin Heinrich, "Unter uns"-Darsteller

Instagram / diegocseyfarth Schauspieler Diego Carlos Seyfarth und seine LIebste posieren in Peru, Juli 2025.