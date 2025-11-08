Zwei neue Gesichter: "Unter uns" bekommt wieder Neuzugang

Doppelte Power für die Schillerallee: Ab Dezember ziehen mit Nadine Menz (35) und Viola Wedekind (47) gleich zwei neue Gesichter bei Unter uns ein – und das pünktlich zum Jahresendspurt in Köln. Nadine feiert am 8. Dezember ihr Comeback in der Serie, diesmal als Naomi Schönfeld, die jüngere Schwester von Britta, gespielt von Tabea Heynig (55). Wenige Tage später, am 19. Dezember, betritt Viola als Dana Gülek erstmals die Bühne der Nachbarschaft – mit Familienanschluss und einem echten Paukenschlag. "Danas erster Auftritt wird den Zuschauern auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Sie kommt mit einem ganz großen Knall – und sorgt so direkt für Unruhe!", kündigt die Schauspielerin gegenüber RTL an.

Über ihre Figur Naomi macht Nadine die Richtung klar: "Ich verspreche euch Höhen und Tiefen! Witzige, aber auch sehr traurige Momente. Die Familie steht im Vordergrund. Aber auch eine persönliche Liebesgeschichte…", verrät sie. Auch Danas Familienstatus sorgt für Gesprächsstoff: Sie ist die Noch-Ehefrau von Ferhat, gespielt von Harun Yildirim, und die Mutter von Esma (Özge Delioglan) und Baris (Metehan Demiröz). Wie Ferhat, Esma und Baris auf ihr Auftauchen reagieren und welche Konflikte zwischen Britta und Naomi entstehen, wird sich im Dezember in den neuen Folgen Schritt für Schritt zeigen.

Bereits vor zwei Wochen sorgte die Ankündigung von Nadines Einstieg bei "Unter uns" für große Vorfreude. Damals verriet der ehemalige GZSZ-Star im Interview mit RTL: "Es geht um Liebe, Familie und die ganz großen Gefühle." Wer das Herz von Naomi erobern wird, blieb jedoch noch geheim. Schon zu Beginn deuteten die neuen Folgen eine emotionale Storyline an – mit einem gelungenen Mix aus heiteren und ernsten Momenten, der viele Fans neugierig machte. Ihre Rolle beschrieb Nadine als herzlich, liebevoll und lebensfroh und zog sogar einen Vergleich zu Lorelai Gilmore aus Gilmore Girls.

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Unter Uns" zum 30. Jubiläum, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Wedekind, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Nadine Menz, Schauspielerin