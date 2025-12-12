"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marén kritisiert Schnitt

Marén, bekannt aus der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, sorgt nun erneut für Schlagzeilen. In einem Instagram-Live mit den Ex-Teilnehmern Mario Johannes Huber und Ralf wehrte sich die TV-Bekanntheit nun heftig gegen die Darstellung ihrer Person in der Show. Sie betonte, dass der Schnitt des Formats ein verzerrtes Bild ihrer Persönlichkeit gezeigt habe. Besonders eine Szene, in der ihr Ehemann Frank angeblich heldenhaft ins Meer sprang, um eine Tasche zu retten, sei völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Marén stellte klar, dass die Situation vielmehr inszeniert war und sie für Äußerungen, die in diesem Kontext gefallen seien, stark kritisiert werde.

In dem Livestream klagte sie auch über zahlreiche Negativkommentare, die sie seit der Ausstrahlung der Sendung erhalte. Marén plädierte dafür, dass Zuschauer darauf achten sollten, wie solche Szenen zusammengeschnitten würden. Zudem erklärte sie eindringlich, dass sie an das Konzept der Sendung glaube und die große Liebe habe finden wollen. "Ich wollte einen Partner auf Augenhöhe treffen", betonte sie. Gleichzeitig ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie sich während der Dreharbeiten nicht verstellen würde. Für Inszenierungen vor der Kamera habe sie keinerlei Geduld, stattdessen wolle sie authentisch sein und ihre Zuneigung nur aus freien Stücken zeigen.

Schon während der Sendung eskalierte die Situation zwischen dem Paar immer mehr. Frank zog schließlich Konsequenzen und erklärte unter Tränen das Ende des Ehe-Experiments: "Ich muss das hier mit dem heutigen Tag beenden, es geht nicht anders." Offen sprach der Kriminalbeamte im Anschluss aus, woran die Beziehung aus seiner Sicht gescheitert ist: "Ich tue ihr nicht gut, sie tut mir nicht gut, wir beenden das hier, Punkt." Besonders die unterschiedlichen Vorstellungen von Nähe und Bindung führten immer wieder zu heftigen Konflikten. Marén fühlte sich durch die Erwartungen ihres Partners eingeengt, während der Ehemann unter ihrer zurückhaltenden Art litt.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sandra Köhldorfer mit Frank und Marén bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige