Erneute Babynews: Sarah Franssen ist "geschockt" von Hass

Sarah Franssen (27) hat vor wenigen Tagen verkündet, dass sie erneut schwanger ist – drei Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter. Doch die freudige Nachricht hat nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen, wie die Influencerin gegenüber Promiflash verrät. Im Netz schlägt der Zweifachmama in spe eine Welle an Hasskommentaren entgegen, die sie tief trifft. Im Interview äußerte sie sich fassungslos über die Anfeindungen: "Ehrlich gesagt bin ich wirklich geschockt. Natürlich haben wir es öffentlich gepostet, aber ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass Menschen denken, sie hätten das Recht, Hasskommentare zu schreiben."

Sarah legt großen Wert auf Respekt im Umgang miteinander. "Ich lebe nach dem Motto: Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Niemand hat dich gefragt", betont sie deutlich im Interview mit Promiflash. Ihrer Meinung nach sollten Menschen einander mehr Toleranz und Verständnis entgegenbringen. Für sie sei der Moment besonders gewesen und es verschlägt ihr die Sprache, dass einige Social-Media-User versuchen, das mit negativen Kommentaren zu zerstören: "Wir haben uns einfach nur gefreut und diesen Moment geteilt."

Während Sarah die Idee eines raschen Familienzuwachses schön findet, habe sie volles Verständnis dafür, wenn andere ihre Meinung nicht teilen. "Für viele Menschen ist eine schnelle zweite Schwangerschaft vielleicht nicht nachvollziehbar – was völlig in Ordnung ist. Genauso gibt es Menschen, die gar keine Kinder wollen, was völlig in Ordnung ist", merkt sie gegenüber Promiflash an. Sie träumt von einer großen Familie und stellt klar: "Ich möchte viele Kinder und trotzdem würde ich niemals jemandem etwas Negatives schreiben. Es betrifft mich ja nicht. Jeder sollte sein Leben so leben können, wie es für ihn richtig ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia