"Unter uns"-Star Carina Koller kämpft gegen Kakerlaken

Carina Koller (28), bekannt aus der RTL-Serie Unter uns, erlebt derzeit eine unerwartete Herausforderung in ihrer Unterkunft in Los Angeles. Statt sich in ihrem neuen Zuhause ungestört niederzulassen, hat die Schauspielerin mit einer regelrechten Kakerlakenplage zu kämpfen. "Hier sind echt richtig viele Kakerlaken", berichtet sie in einer Videobotschaft für RTL. Die Krabbeltierchen machen sich vor allem über die Abflüsse Zugang zu ihrer Wohnung, was Carina bereits dazu gebracht hat, die Öffnungen abzudecken und äußerst penibel auf Sauberkeit zu achten. "Ich putze schon wie eine Bekloppte und lasse nichts stehen", erklärt sie weiter.

Um die Plage in den Griff zu bekommen, greift Carina inzwischen auch zu drastischeren Mitteln, wie beispielsweise Insektenspray – wenn auch nicht ganz ohne schlechtes Gewissen. "Es ist so viel Chemie und bestimmt keine schöne Art zu sterben. Aber ich glaube, es geht auch schnell", meinte die Schauspielerin. Trotz dieser Unannehmlichkeiten lässt sie sich die Freude an ihrer Wahlheimat nicht nehmen. Ihre Unterkunft punktet immerhin durch ihre Nähe zu den Hollywood Hills, deren Aussicht sie sichtlich genießt. Für Carina ist klar: Dieses Abenteuer will sie sich nicht von ein paar Insekten vermiesen lassen.

Die Entscheidung, für einige Monate nach Los Angeles zu gehen, fiel für Carina bewusst. Nach ihrem Ausstieg auf Zeit aus der Serie "Unter uns" Ende September nutzt sie die Gelegenheit, an einer renommierten Schauspielschule in der kalifornischen Metropole ihre Fähigkeiten zu erweitern. Der Aufenthalt in den USA ist nicht nur beruflich, sondern auch persönlich ein wichtiger Schritt für die engagierte Darstellerin, die seit 2021 in der RTL-Serie eine feste Größe ist. In dieser Zeit hat sie sich zunehmend eine treue Fangemeinde aufgebaut, die nun gespannt verfolgt, wie sie sich in ihrer neuen Umgebung behauptet.

RTL / Bernd Jaworek Carina Koller bei "Unter uns"

Instagram / carina_koller Carina Koller, Schauspielerin

RTL / Sebastian Meyer Jess Maura und Carina Koller bei "Unter uns"

