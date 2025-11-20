So traurig war Carina Kollers letzter Tag am "Unter uns"-Set

Carina Koller (29) hat sich nach mehr als vier erfolgreichen Jahren bei der RTL-Daily Unter uns von der Serie verabschiedet – jedoch nicht ohne große Emotionen. Am letzten Drehtag gab es für die Schauspielerin, die in der Serie eine feste Größe war, viele berührende Momente. Dabei wurde sie nicht nur von der Crew mit tosendem Applaus gefeiert, sondern erhielt auch ein Abschiedsgeschenk der Produzenten. Besonders emotional wurde es, als sich alte Bekannte ans Set wagten, um sie zu verabschieden. Unter ihnen war auch Jan Ammann (50), mit dem Carina ihre Reise bei der beliebten Serie quasi gemeinsam begonnen hatte. Trotz der Freude über die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen konnten die Tränen nicht zurückgehalten werden.

Die letzten Szenen, die Carina für die Serie drehte, markierten nicht nur ein emotionales Ende, sondern auch den Auftakt eines aufregenden neuen Kapitels ihres Lebens. Die 29-Jährige plant, sich nun in Los Angeles weiterzubilden – an einer renommierten Schauspielschule, die seit Jahren für ihre exzellenten Trainingsmethoden bekannt ist. Der Umzug in die amerikanische Filmmetropole ist für sie ein großer Schritt, den sie bewusst gewählt hat, um sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln. "Es war eine Ehre, all das machen zu dürfen", sagte die Schauspielerin in einem emotionalen Rückblick gegenüber RTL.

Carina verkörperte seit 2021 die Rolle der Cecilia Weigel in der Serie und wurde schnell zu einem festen Bestandteil der Geschichten rund um die berühmte Schillerallee. Bereits Mitte September hatte sie angekündigt, für einige Monate nach Los Angeles zu ziehen und dort eine intensive schauspielerische Ausbildung zu beginnen. Ihre Fans müssen jedoch nicht befürchten, dass sie ganz von der Bildfläche verschwindet – die während ihrer Abwesenheit abgedrehten Folgen sorgten dafür, dass sie bis vor wenigen Tagen noch regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen war. Wie es danach für sie weitergeht, bleibt spannend. Klar ist jedoch: Der Abschied war für Carina ein Meilenstein, der mit vielen schönen Erinnerungen verbunden bleibt.

RTL / Bernd Jaworek Carina Koller bei "Unter uns"

RTL / Kai Schulz Jan Ammann, Carina Koller und Julius Dombrink

Instagram / carina_koller Carina Koller, Schauspielerin