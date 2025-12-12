Wollen Katharina und Bauer Walter schon zusammenziehen?

Die Hofwoche von Bauer Walter und seiner Hofdame Katharina verlief harmonisch. In Folge neun von Bauer sucht Frau steht nun eine wichtige Entscheidung an: Wollen sich der Hühnerbauer und die gebürtige Polin auch in Zukunft wiedersehen? Walter wünscht sich, dass Katharina auf seinen Hof in Niedersachsen zurückkehren wird. Voller Neugierde hakt der 73-Jährige nach: "Und was denkst du denn: Kommst du wieder?" Katharina betont: "Möchte ich gerne." Die beiden besiegeln ihre Entscheidung mit einem Kuss.

Katharina fühlt sich bei Walter augenscheinlich wohl. "Die Hofwoche hat mir sehr gefallen – du hast mir gefallen, deine Kinder, deine Familie, dein Hof, einfach alles", betont sie. Die 70-Jährige ist traurig, dass die gemeinsame Zeit so schnell vergangen ist. Dann hat Walter eine Idee: Er schlägt vor, Katharina könne ja direkt zu ihm ins Emsland ziehen. Katharina fragt erst verblüfft nach: "So schnell?", doch dann überlegt sie: "Aber du hast recht — wir sind nicht 20. Wir müssen Gas geben." Die beiden sind froh über ihre neue Zukunftsperspektive, knutschen leidenschaftlich und stoßen mit einem Glas Sekt an.

Kurz zuvor hatten Katharina und Walter ihrer Liebe bereits ein Denkmal beschert. Mitten im Vorgarten pflanzten sie gemeinsam einen Baum der Liebe – in Sichtweite vom Küchenfenster, damit die beiden sich schon morgens beim Frühstück am Anblick erfreuen können. Walter gesteht, wie viel ihm die Verbindung mit Katharina wirklich bedeutet und gibt zu erkennen: "Auf so etwas habe ich lange, lange warten müssen."

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Walter, "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Walter

