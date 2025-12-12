Andy Dick gesteht Crack-Konsum vor mutmaßlicher Überdosis

Comedian Andy Dick (59) hat eingeräumt, vor einer mutmaßlichen Überdosis Crack-Kokain konsumiert zu haben. In einem am Mittwoch veröffentlichten Video sprach er über die erschreckenden Szenen, die ihn tags zuvor in Hollywood reglos auf einer Treppe zeigten. Andy berichtete, dass er den Kontakt zu einem Mann auf der Straße suchte, der in einer Krise steckte, und sich schließlich dazu hinreißen ließ, Crack mit ihm zu rauchen. Notfallhelfer mussten Narcan verabreichen, das Leben bei einer Opioid-Überdosis retten kann. Glücklicherweise musste er nicht ins Krankenhaus gebracht werden und blieb vor Ort.

Im Gespräch mit TMZ erklärte der 59-Jährige, er fühle sich "zu 110 Prozent" wohl, zeigte sich aber streitlustig gegenüber besorgten Nachfragen. Einer seiner Freunde, der während des Vorfalls an seiner Seite war, sagte aus, er habe Andy daran erinnert, dass er für seine zwei Enkel da sein müsse. Gerade das, so der Freund, habe ihn emotional bewegt, denn Andy habe darauf sichtbar mit einer Handbewegung reagiert. Trotz großer Sorge seiner Umgebung entschloss sich der Schauspieler, nicht weiter ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Andys Umgang mit Substanzen war in der Vergangenheit bereits mehrfach Thema. Neben seiner Arbeit an Comedyserien und Filmprojekten wurde er auch durch diverse rechtliche Probleme bekannt, darunter Einbruch und Diebstahl. Mit seinem unberechenbaren Verhalten überschattet er jedoch zunehmend sein künstlerisches Schaffen. Es bleibt zu hoffen, dass der einst beliebte Darsteller aus der Sitcom "NewsRadio" Wege findet, langfristig sein Leben umzukrempeln.

Michael Buckner/Getty Images Andy Dick, 2013

Getty Images Andy Dick, Schauspieler und Comedian

Getty Images / Kevork Djansezian Andy Dick bei "Light Up The Blues" 2016

