Rührendes Tribut: Jonathan Groff erinnert an Ex Gavin Creel

Jonathan Groff (40) hat in einem emotionalen Interview mit The New Yorker über seinen verstorbenen Ex-Partner Gavin Creel gesprochen und dabei offenbart, wie sehr dieser sein Leben geprägt hat. Im Jahr 2009 waren die beiden ein Paar und nahmen gemeinsam an einem Marsch für die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Ehen in Washington teil. Während dieser eindrucksvollen Erfahrung entschloss sich Jonathan spontan dazu, sich öffentlich als schwul zu outen. "Ich war bei diesem Marsch, habe Gavin mit einem Megafon gesehen und wusste einfach, dass ich es jetzt tun musste", erinnerte sich der Schauspieler an diesen entscheidenden Moment, der sein Leben veränderte.

Im Juni 2024 teilte Jonathan in einem Interview, wie sehr Gavin ihm in dieser besonderen Phase beigestanden hatte. Diese öffentlichen Erinnerungen an ihre Beziehung führten dazu, dass sich die beiden Jahre später wieder näherkamen. Gavin schrieb ihm nach dem Erscheinen des Interviews eine berührende Nachricht: "Ich denke, ich weiß jetzt, dass ich dir genauso viel bedeute wie du mir." Sie hielten bis zu Gavins letztem Lebensjahr wieder Kontakt, und das letzte Mal hörte Jonathan von Gavin, als dieser ihm nach seinem Tony-Gewinn für seine Rolle in "Merrily We Roll Along" gratulierte.

Gavin, der von seinen Fans und Kollegen für seine außergewöhnlichen Leistungen auf der Bühne geliebt wurde, kämpfte in den letzten Monaten seines Lebens gegen eine schwere Krebserkrankung. Er verstarb schließlich im Alter von 48 Jahren und hinterlässt eine große Lücke in der Musical-Szene. Gavin war nicht nur ein talentierter Darsteller, sondern auch ein Mensch, der andere – wie Jonathan – nachhaltig inspirierte. Die Geschichte ihrer Beziehung ist ein Zeugnis dafür, wie Liebe und Unterstützung Menschen dazu bewegen können, mutig für sich selbst einzustehen.

Getty Images Jonathan Groff beim New Yorker Festival 2025 in New York City

Getty Images Musical-Darsteller Gavin Creel im Juli 2017

