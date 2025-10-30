Mord an Christy Giles: Filmproduzent bekommt 146 Jahre Haft

Ein Hollywood-Schockurteil erschüttert Los Angeles: David Brian Pearce ist am Mittwoch, 29. Oktober, zu 146 Jahren bis lebenslang im Staatsgefängnis verurteilt worden. Der 42-Jährige wurde für den Mord an Model Christy Giles und ihrer Freundin Hilda Cabrales-Arzola verantwortlich gemacht, wie unter anderem People berichtet. Die beiden Frauen waren im November 2021 nach einer Partynacht in East Los Angeles in die Wohnung des Produzenten in Beverly Hills gegangen – und wurden Stunden später bewusstlos vor zwei verschiedenen Kliniken abgelegt. Neben den Morden sprach das Gericht David auch in mehreren Sexualdelikten an anderen Frauen schuldig. Mit ihm unterwegs war damals sein Mitbewohner, der Schauspieler Brandt Osborn.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, David habe den Frauen GHB und Fentanyl gegeben; bei Christy wurden später auch Kokain und Ketamin nachgewiesen. Hilda wurde nach multiplem Organversagen von den Maschinen genommen. Laut KNX News sagte stellvertretender Staatsanwalt Seth Carmack vor der Jury, der Produzent habe Drogen genutzt, "um die sexuelle Nötigung zu ermöglichen". Gegen ihn zählten die Ankläger zusätzlich Vergewaltigungen und weitere Übergriffe an sieben Frauen zwischen 2007 und 2021 auf. Die Ermittler ordneten die Geschehnisse in der Tatnacht so: Treffen gegen 3 Uhr bei einem Lagerhallen-Event, Weiterfahrt zur Wohnung, ein gebuchtes, aber nie angetretenes Rideshare – und schließlich das gespenstische Ablegen der Opfer vor Krankenhäusern in Culver City und West L.A.

Christy, ein aufstrebendes Model, war in der Szene gut vernetzt und bewegte sich häufig zwischen Shoots, Veranstaltungen und Afterpartys. Freunde beschrieben sie als lebensfrohe Verbündete, die andere mit ihrem Enthusiasmus ansteckte. Hilda, eine Architektin mit Wurzeln in Mexiko, arbeitete an Designs für urbane Räume. In TV-Interviews sprach Christys Mutter Leslie über den Moment, als die Klinik sie benachrichtigte: "Sie wurde vor unserem Krankenhaus abgeladen, wie ein Müllsack", zitierte sie "CBS 48 Hours". Der Fall hatte die Stadt schon seit dem Schuldspruch im Februar beschäftigt – ein Prozess, in dem die Anklage die gewaltsamen Muster über viele Jahre nachzeichnete und die Nacht, die zwei Freundinnen das Leben kostete, lückenlos aufrollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / christygilesx Christy Giles, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / christygilesx Christy Giles, August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / christygilesx Christy Giles, Model