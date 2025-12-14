Dana Diekmeier mag sich Leben ohne Delani nicht vorstellen

Dennis Diekmeier (36), ehemaliger Profi-Fußballer, und seine Frau Dana Diekmeier kämpfen gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter Delani gegen eine schreckliche Diagnose. Bei Delani wurde im Januar ein Tumor an der Nebenniere entdeckt, der operativ entfernt werden konnte. Doch kurze Zeit später fanden Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln, weswegen die Chemotherapie keinen Erfolg hatte. Im Dezember soll nun eine spezielle radioaktive Therapie namens Imaza-Therapie Anwendung finden. Die Eltern sprachen nun mit Moderator Riccardo Basile (34) für die Sky-Reihe "Meine Geschichte" offen über ihre Ängste und Hoffnungen: "Im Moment ist Delani unheilbar krank", erklärte Dana und ergänzte: "Und wir hoffen, dass es irgendwann etwas gibt, das sie gesund macht."

In bisherigen Gesprächen haben die Diekmeiers ihrer Tochter und den anderen Kindern stets versucht, Mut zu machen. Auch wenn Ärzte Delani zwischenzeitlich als Palliativpatientin einstuften, fanden die Eltern neue Mediziner und setzen nun all ihre Hoffnung auf diese innovative Behandlung. "Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert", sagte Dana in einem Interview. Dennis, der viele Jahre beim Hamburger SV spielte, fügte hinzu: "Momentan geht es Delani eigentlich ganz gut." Weihnachten steht nun ganz im Zeichen der Hoffnung: Auf Wunschzetteln der restlichen Kinder steht der sehnlichste Wunsch der Familie – dass Delani gesund wird.

Das Paar, das insgesamt vier Kinder hat, spricht in dieser schwierigen Phase auch über die emotionalen Herausforderungen des Lebens mit einer solch schweren Krankheit. Dana verriet unter Tränen, dass sie Gedanken an ein Leben ohne Delani nicht zulassen könne. "Ich kann mir kein Weihnachten ohne sie vorstellen. Das darf einfach nicht passieren", sagte die Mutter. Die Sorgen verfolgen die Familie täglich, aber sie versuchen, ihren Kindern Zuversicht zu vermitteln. In der schweren Zeit geben sie sich gegenseitig Halt, um gemeinsam stark zu bleiben.

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert

