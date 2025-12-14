Royals
Aufregend: So besonders war "Masked Singer" für Amira Aly

- Mary-Lou Künzel
Großer Jubel bei Amira Aly (33): Die Moderatorin meldete sich heute Morgen nach dem gestrigen Finale von The Masked Singer auf Instagram zu Wort und zieht eine emotionale Bilanz. "Was für eine Reise. Ich hätte nie gedacht, es bis ins Finale zu schaffen. Aber ich hab die Maske so gefühlt und hatte einfach unfassbar viel Spaß", gibt sie zu verstehen. Zudem bedankt sich die TV-Bekanntheit bei ihren treuen Fans, die für sie abstimmten und bei ihrer Gesangscoach, die in den vergangenen Wochen mit ihr durch dick und dünn gegangen ist.

In ihrer Instagram-Story bringt sie zudem zum Ausdruck, wie erleichtert sie ist, dass sie enttarnt wurde und nun wieder Normalität einkehrt. "Denn es war wirklich alles andere als normal. Das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit, gibt Amira zu verstehen. Grund dafür war natürlich, dass niemand von dem anderen wissen durfte. Es sei wirklich "alles topsecret": So müssen alle einen Vertrag unterschreiben, Backstage die gleichen Kleider und Schuhe tragen, sie dürfen nicht miteinander reden et cetera. Nichtsdestotrotz habe es ihr "unfassbar Spaß gemacht". Es war so eine geile Show. Alle Auftritte waren so geil", schwärmt sie.

Neben Amira alias Eggi standen noch vier weitere Kostüme im großen "The Masked Singer"-Finale: Rave-iolo, King und Muuhnika. Während Amira auf dem vierten Platz landete, ergatterte sich King Platz drei. Unter dem Kostüm des Gorillas steckte Wayne Carpendale (48). Platz zwei belegte Rave-ioli – der, wie bereits stark vermutet, von Pietro Lombardi (33) verkörpert wurde. Siegerin der diesjährigen Staffel wurde Muuhnika. In ihr steckte Meltem Kaptan (45) – die mit ihrem Gesang und ihrer herzlichen Art die Herzen der Zuschauer eroberte.

Amira Aly alias "The Masked Singer"-Eggi
Joyn/Willi Weber
Amira Aly bei "The Masked Singer" 2025
Joyn/Willi Weber
Meltem Kaptan, Siegerin von "The Masked Singer" 2025
Joyn/Willi Weber
