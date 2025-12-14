Netz-Empörung: Patton Oswalts Kommentar entflammt Debatte

Ein Video aus dem Jahr 2017 sorgt aktuell für Diskussionen: Es zeigt Finn Wolfhard (22), damals 14 Jahre alt, auf einer "Stranger Things"-Panel-Diskussion bei der San Diego Comic-Con. Moderator und Schauspieler Patton Oswalt (56) hatte Finn als "einen Schauspieler, der mit dem besten Pornonamen aller Zeiten geboren wurde" vorgestellt. Auf dem Panel saßen laut buzzfeed.com auch Stars wie Millie Bobby Brown (21), Caleb McLaughlin (24), Gaten Matarazzo (23), Joe Keery (33) und David Harbour (50). Finn reagierte zunächst sarkastisch, fühlte sich aber zunehmend unwohl, als Patton weitere unangemessene Bemerkungen machte, und forderte ihn schließlich auf, aufzuhören. Joe und David unterstützten Finn sichtbar, indem sie sich an Patton wandten und ihm deutliche Blicke zuwarfen.

Patton hatte sich noch 2017 auf X für diese Kommentare entschuldigt. "Ich dachte, ich wäre witzig, war aber tatsächlich ein taktloser Idiot. Ich habe mich entschuldigt und hoffe, daraus gelernt zu haben", schrieb er damals. Der Vorfall wird nun von Fans und Zuschauerinnen und Zuschauern erneut diskutiert. Viele weisen darauf hin, wie unangemessen es war, einen Minderjährigen im öffentlichen Rahmen mit solchen Kommentaren zu konfrontieren. Gleichzeitig ernten Joe und David Lob für ihr Verhalten. Sie hätten Finn in dieser unangenehmen Situation ruhig und unterstützend zur Seite gestanden, was Fans in Kommentaren auf diversen Plattformen ausdrücklich würdigten.

Die damalige Panel-Diskussion fand in einer Phase statt, in der Finn und seine "Stranger Things"-Kollegen plötzlich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses geraten waren. Durch den frühen Ruhm musste der Schauspieler schon als Kind viele Grenzüberschreitungen von außen erleben. Finn, der später auch als Musiker und Regisseur aktiv wurde, hält sich heute, was sein Privatleben angeht, deutlich zurück. Seine seltenen Interviews und der zurückhaltende Umgang mit sozialen Medien könnten darauf hindeuten, dass Erfahrungen wie diese dazu beigetragen haben, dass er viel Wert auf seine Privatsphäre legt.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Mike Coppola/Getty Images Collage: Finn Wolfhard und Patton Oswalt

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joe Keery und David Harbour

Anzeige Anzeige

Getty Images Finn Wolfhard bei der UK-Special-Screening von "Stranger Things 5" in London 2025

Anzeige