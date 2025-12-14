Micha Klotz und Kevin Schäfers Story löst Spekulation aus

Michael Klotz (27) und Kevin Schäfer sorgen nach ihrer Rückkehr von den Dreharbeiten zu "Prominent verwandt" für Gesprächsstoff im Netz. Kurz nach dem Ende des Formats tauchten auf Instagram nahezu zeitgleich zwei Stories auf: Bei Micha war vor schwarzem Hintergrund lediglich ein großes "K" mit einem Herz-Emoji zu sehen. Kevins Story zeigte ein "M" samt Herz. Diese kryptischen Beiträge lassen ihre Fans spekulieren.

Während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Prominent verwandt" könnten Micha und Kevin ein enges Verhältnis aufgebaut zu haben. Dass Teilnehmer nach langen Drehtagen Freundschaften knüpfen, ist nicht ungewöhnlich. Doch die geheimnisvollen Stories wirken sehr auffällig und heizen die Gerüchte ordentlich an. Ob die beiden Realitystars einfach nur scherzen oder ob sich womöglich eine Liebesgeschichte hinter den Posts verbirgt, ist bisher unklar. Inzwischen haben beide Realitystars die besagten Beiträge wieder aus ihren Instagram-Storys entfernt.

Michas Rosenkrieg mit seiner Ex-Partnerin Edda Pilz (24) hatte bereits in der Vergangenheit Spekulationen über seine sexuelle Orientierung ausgelöst. Die Influencerin spielte damals in einem TikTok-Beitrag auf die Möglichkeit an, dass Micha auf Männer stehen könnte, ohne dies jedoch direkt zu behaupten. Zwar gab es von seiner Seite keine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema, doch die Tatsache, dass Micha und Kevin nun durch ihre Instagram-Beiträge für neue Spekulationen sorgen, dürfte die Neugier der Öffentlichkeit erneut beflügeln. Ob die beiden sich demnächst vielleicht genauer zum Thema äußern, bleibt abzuwarten.

Collage: Instagram / michael.ktz, Instagram / iamkevinschaefer Collage: Michael Klotz und Kevin Schäfer

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025