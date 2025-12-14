"Ich liebe euch nicht!" Jacob Elordi weist Paparazzi zurecht

Jacob Elordi (28), bekannt aus dem Film "Frankenstein", hat in Paris eine denkwürdige Szene hinterlassen. Der Schauspieler versuchte am Bahnhof der französischen Hauptstadt, einen Zug zu erreichen, doch zahlreiche Paparazzi machten ihm das schwer. Ein Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigt den 28-Jährigen, wie er mit einer Sonnenbrille und einer Baseballkappe bedeckt von Sicherheitskräften begleitet wird. Umringt von Fotografen und einem Mann, der ihm mit den Worten "Jacob, wir lieben dich" zuruft, hält Elordi schließlich inne, nimmt seine Ohrstöpsel heraus und richtet sich direkt an die Paparazzi: "Ihr macht es mir wirklich schwer zu leben." Das Video sorgt seither für Diskussionen.

In dem kurzen Clip wiederholte der Schauspieler seine Botschaft mehrmals und fügte schließlich hinzu: "Ich liebe euch nicht. Ihr macht es wirklich schwer für mich, alle von euch." Während manche Fans in den sozialen Netzwerken ihn dafür als überfordert beschrieben und sein Verhalten als nachvollziehbar ansahen, gab es auch reichlich Kritik. Vor allem die Rolle seines Sicherheitsmannes wurde von einigen als übertrieben betrachtet. Ein Kommentator schrieb: "Die Security macht es doch erst bemerkbar, sonst hätte niemand Beachtung geschenkt." Trotz der gemischten Reaktionen finden viele, dass der Umgang mit dem Druck, der mit dem Rampenlicht einhergeht, mehr Verständnis verdient.

Jacob, der durch seine charmanten Auftritte in Film und Fernsehen Fans weltweit begeistert, wirkt in seiner Freizeit zurückhaltender. Der Schauspieler prahlte nie mit seinem Ruhm und bevorzugt es, sein Leben abseits der Kamera so privat wie möglich zu halten. Es ist kein Geheimnis, dass er mit der ständigen Aufmerksamkeit zu kämpfen hat, denn in früheren Interviews betonte er, wie belastend der ständige Druck des öffentlichen Lebens sein kann. Diese Szene in Paris zeigt, dass der balancierte Umgang mit seiner Berühmtheit weiterhin eine Herausforderung für ihn bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt

Anzeige Anzeige

ActionPress Zendaya Coleman und Jacob Elordi in New York