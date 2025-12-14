Offene Worte: Verona Pooth über ihre Ehe mit Franjo

Beim Bild-Tag in Berlin überraschte Verona Pooth (57) ihr Publikum mit einer emotionalen Rede über die Ehe zu ihrem Mann Franjo Pooth (56). Die Moderatorin äußerte sich eindringlich zu den anhaltenden Gerüchten über eine mögliche Trennung und machte dabei ihre Haltung zur Liebe klar. "Wahre Liebe ist ein Fundament", erklärte sie und fügte hinzu: "Der Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, dann bin ich weg." Diese ehrlichen Worte sorgten für spürbare Stille im Saal und zeigten, wie wichtig ihr echte Gefühle in der Beziehung sind.

Die Spekulationen um das Ehe-Aus waren aufgekommen, nachdem Verona mit dem jüngeren Sohn Rocco nach Dubai zog, während Franjo vorerst in Deutschland bleibt. Auf ihrem Instagram-Kanal kam es zu vermehrten Nachfragen von Fans, ob alles in Ordnung sei. Laut Verona handelt es sich bei der räumlichen Trennung jedoch um eine praktische Lösung für ihre beruflichen Verpflichtungen. Franjo besucht sie regelmäßig in Dubai, während sie wegen TV-Projekten oft nach Deutschland reist. Der ältere Sohn Diego lebt zudem inzwischen in Berlin, wo er studiert.

Abseits der Überschriften pflegen Verona und Franjo ein Familienmodell, das auf Verlässlichkeit und klaren Absprachen beruht. Die beiden haben seit ihrer Hochzeit 2004 vieles gemeinsam getragen und betonen immer wieder, wie wichtig ihnen Zusammenhalt ist. Verona trägt seit der Hochzeit den Namen ihres Mannes und verband damit früh ein öffentlich sichtbares Bekenntnis zu ihrer Familie. Diego geht inzwischen eigene Wege in der Hauptstadt, während Rocco zwischen Schulalltag und neuen Eindrücken im Wüstenstaat aufwächst. Die Moderatorin pendelt zwischen Drehterminen, Familienbesuchen und dem neuen Lebensmittelpunkt, um Nähe zu bewahren und gemeinsame Zeit zu organisieren. So entsteht ein Alltag, der weniger nach Distanz als nach festen Ritualen klingt – mit Besuchen, Feiertagen in Deutschland und regelmäßigen Treffen, die für Verona und Franjo den Rahmen ihrer Partnerschaft bilden.

Getty Images Verona Pooth und Franjo Pooth, 2013

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024