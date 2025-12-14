Schauspielerin Maisie Williams genießt nackten Badespaß

Maisie Williams (28) hat sich während eines Urlaubs in Italien eine ganz besondere Auszeit gegönnt. Die Game of Thrones-Schauspielerin teilte auf Instagram ein Video, das sie beim Nacktbaden im Mittelmeer zeigt. Am türkisblauen Wasser der Insel Sardinien ließ sie alle Hüllen fallen, tauchte unter und kam mit einem breiten Lächeln wieder an die Oberfläche. Doch Maisie genoss das Erlebnis nicht allein: Ihre Freunde begleiteten sie bei diesem Abenteuer und posierten für freizügige Fotos, wobei sie sich ebenfalls im Wasser verborgen hielten. Ein weiteres Bild zeigt eine Gruppe, die mit ihren Hinterteilen aus dem Wasser hervorragt – ein amüsanter Moment, der ihren Followern wohl nicht entgangen sein dürfte.

Ihren Aufenthalt verbrachte die Britin in einem Gästehaus, das ganz auf Naturverbundenheit ausgerichtet ist. Angebote wie Yoga und Saunasitzungen sorgten für Entspannung, während Maisie und ihre Freunde auch die Gelegenheit nutzten, durch die idyllische Landschaft Sardiniens zu wandern. Für den besonderen Nervenkitzel entschied sich die Gruppe sogar für einen Sprung von einer Klippe ins erfrischende Wasser. Passend zu ihrer Bilderserie schrieb Maisie: "Der Sommer mag vorbei sein, aber das Leben geht auf großartige Weise weiter." Die seltene Social-Media-Aktivität der sonst zurückhaltenden Darstellerin wurde von ihren Fans mit Begeisterung begrüßt.

Maisie begeisterte ihre Fans nicht nur mit mutigen Urlaubsbildern, sondern sorgte auch abseits des Strandes für Aufsehen. Vor fünf Monaten wurde bestätigt, dass die Schauspielerin eine Rolle im heiß erwarteten Sequel von "Zauberhafte Schwestern" übernehmen würde. Damals berichtete das Branchenportal Deadline, dass die Kinowelt gespannt sei, wie Maisie sich in die Welt der romantischen Mystik einfügen wird – und dass sie neben Stars wie Sandra Bullock (61), Nicole Kidman (58) und Joey King (26) vor der Kamera stehen wird.

Getty Images Maisie Williams bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

Instagram / maisie_williams Maisie Williams mit Freunden, Dezember 2025

Getty Images Maisie Williams, Schauspielerin