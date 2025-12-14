Drittes Kind mit neuem Mann? Das ist Samira Yavuz' Bedingung

Samira Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in einer Instagram-Fragerunde nun offen über ihre Familienplanung gesprochen. Seit Anfang des Jahres ist die zweifache Mutter von ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) getrennt, mit dem sie die beiden Töchter Valea und Nova hat. In der Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob sie sich vorstellen könne, ein drittes Kind zu bekommen – mit einem anderen Mann. Die 32-Jährige antwortete daraufhin: "Ich war immer sehr gerne schwanger. Und ich liebe meine Kinder über alles. Vorstellen kann ich mir ein drittes Kind auf jeden Fall." Klar machte sie jedoch, dass dies nicht unmittelbar anstehe.

Ein drittes Kind sei für Samira möglich, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Gegebenheiten müssten stimmen, betonte sie weiter. Für die Reality-Darstellerin sei es essenziell, das Gefühl eines sicheren Zuhauses zu haben. Außerdem müsse die Beziehung zum potenziellen Partner stabil und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein. Wichtig ist für sie jedoch vor allem eins: "Dass der Mann für immer bleibt und uns alle liebt, wie wir sind", erklärte sie in ihrer Story. Momentan scheint für sie Ruhe und ein harmonisches Familienleben im Vordergrund zu stehen.

Doch das war längst nicht alles, was die Reality-Darstellerin in ihrer Instagram-Story auspackte. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin sprach dort auch ganz offen über Details zum Drama rund um die Affäre ihres Ex-Mannes mit Eva Benetatou (33). Die Influencerin erklärte, dass sie von der 33-Jährigen bis heute keine persönliche Entschuldigung erhalten habe. Stattdessen erfuhr die zweifache Mutter von der Geschichte gemeinsam mit allen anderen – über Evas öffentliches Statement. "Mich hat sie blockiert und mir niemals auch nur eine Nachricht zukommen lassen", so Samira weiter.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Eva Benetatou, 2025