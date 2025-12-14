Promihof: So war das Zusammenleben mit Tieren für Pinar

Pinar Sevim ist aktuell in der Realityshow Der Promihof zu sehen. Obwohl sie vielen als Großstadtkind bekannt ist, überraschte sie mit ihrer positiven Einstellung zum Landleben. Im Interview mit Promiflash verriet Pinar, dass das Leben mit Tieren zunächst ungewohnt für sie war. "Auf dem Bauernhof war es super. Ich meine, klar, es war ungewohnt, mit Tieren auf dem Bauernhof zu leben, aber es war cool", schwärmte sie begeistert.

Neben den tierischen Mitbewohnern trugen auch ihre Mitstreiter zur angenehmen Zeit auf dem Hof bei: "Ich hatte auf jeden Fall Leute, mit denen ich gerne gechillt habe", erklärte sie. Was zunächst nach harter Umstellung klang, entwickelte sich zu einer positiven Routine. Früh aufstehen, Tiere füttern, anpacken – und dazwischen Momente, in denen man durchatmet und über alles redet, was einen im Format bewegt.

Schon zu Beginn ihrer Teilnahme sorgte Pinar für Aufsehen, als sie in einer spektakulären Auktion 44.970 Euro für ihre Immunität bot. Diese Entscheidung führte zu Spannungen unter den Teilnehmern. Trotz solcher hitzigen Momente scheint sie auf dem Hof auch Freundschaften geschlossen und sich ein Stück weit in das ländliche Leben eingefunden zu haben. Die Erfahrung, das Stadtleben hinter sich zu lassen und sich auf etwas völlig Neues einzulassen, hat sie offenbar positiv geprägt.

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

RTLZWEI Pinar Sevim, Nino Sifkovits, Ina Kina und Co. bei "Der Promihof"

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025