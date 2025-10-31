Für ihre Hunde: Nikola und Kim Virginia bauen ein Haus

Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) stürzen sich in ihr nächstes Projekt. Nach der abgebrochenen Weltreise, einem Umzug und einer Hochzeit in Las Vegas und der Anschaffung von drei Hundewelpen versuchen sich die beiden Realitystars nun als Bauleiter. "Wir werden unser erstes Eigenheim bauen. Unser erstes kleines Eigenheim für unsere Pupsis", verrät die Beauty & The Nerd-Bekanntheit in einem Instagram-Video und ergänzt: "Es ist komplett im Grünen, von oben bis unten von Bäumen umringt, und deshalb ist es perfekt für die Kleinen."

Schon jetzt wohnt das Paar in einer Villa mit Wasserzugang, doch das neue Haus soll noch mehr Platz für ihre Vierbeiner bieten. "Mit dem Garten ist es bestimmt dreimal so groß wie hier. [...] Das ist ganz wichtig für die drei. Die brauchen viel Auslauf", erklärt Nikola in dem Video. Seit etwa einem Jahr wollten sich die beiden TV-Bekanntheiten schon tierischen Familienzuwachs holen, und nun soll es den Fellbabys an nichts fehlen.

Kim und Nikolas Entscheidung, sich drei Welpen anzuschaffen, wurde im Netz kontrovers diskutiert. Einige Beobachter bezweifelten, dass die Hunde wirklich adoptiert und nicht bei einem Züchter gekauft worden waren. Andere waren entsetzt darüber, dass die Dalmatiner in der Hitze der Vereinigten Arabischen Emirate gehalten werden. Die Social-Media-Bekanntheit Alicia Joe wetterte in einem Video: "Wie darf ich mir das vorstellen? Spaziert ihr dann wirklich mit diesen Tieren drei Stunden bei 40 Grad durch die Wüste?"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars