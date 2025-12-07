Trotz Streit: Nikola Grey hat Kim Virginia kontaktiert

Nikola Grey (29) hat sich nach Wochen des Schweigens bei seiner Frau Kim Virginia Grey (30) gemeldet. Der Reality-TV-Star verließ vor einigen Wochen Hals über Kopf sowohl die gemeinsame Wohnung in Dubai als auch seine Frau und die drei Hunde. Nun ist Nikola geschäftlich wieder in Dubai und hat offenbar den Kontakt zu Kim gesucht. In einer Instagram-Story teilte die Auswanderin ihren Fans mit: "Nikola hat sich übrigens bei mir gemeldet. Da ihr ja irgendwie doch in das Ganze mit reingezogen wurdet, ist es mir wichtig, dass ihr das wisst." Genaueres verrät sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, doch ihre Fans warten gespannt auf Neuigkeiten.

Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, bleibt weiterhin unklar. Eine Versöhnung scheint aber trotz der Kontaktaufnahme nicht wahrscheinlich. Erst einen Tag zuvor meldete sich der Ex-Mann von Gloria Schwesinger (33) im Netz und machte seine Meinung zu einem Liebes-Comeback deutlich. "Von meiner Seite aus nein", stellte er klar und fügte hinzu: "Vertrauen ist das A und O, und das ist gebrochen."

Statt in den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint Nikola sein Glück nun in NRW zu suchen. Auf Social Media bat er seine Follower um Hilfe bei der Wohnungssuche in Köln und Umgebung. Seine Noch-Ehefrau erfuhr online von diesem neuen Lebensweg. "Ich kann dazu nicht mehr viel sagen, da mich das einfach sprachlos macht. [...] Ich weiß nicht, ob das Provokation ist [...]. Ich gehe meinen Weg und wenn der ohne ihn sein soll, dann sei es so...", offenbarte Kim im Netz.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025