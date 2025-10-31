UK-Realitystar Georgia Harrison ist erstmals Mama geworden

Reality-TV-Star Georgia Harrison (30), bekannt aus der Show Love Island, hat eine wunderbare Nachricht geteilt: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram präsentierte die TV-Bekanntheit stolz ihr Baby in einem herzerwärmenden Video. Mit den Worten "Happy Halloween alle zusammen" begrüßte Georgia ihre Fans, während sie in dem Clip verschiedene Phasen ihrer Schwangerschaft zeigte. Passend zur Jahreszeit war ihr Neugeborenes am Ende des Videos mit einem süßen Kürbishut zu sehen.

Bereits im April hatte Georgia öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Ihr Partner Jack, den sie erst zehn Monate zuvor über eine Dating-App kennengelernt hatte, zeigte sich ebenso begeistert über die Neuigkeit. Das Paar stellte klar, dass Kinderwunsch und Familienplanung für beide eine Herzenssache seien. Trotz des noch frischen Beginns ihrer Beziehung waren sie sich im Interview mit Mirror einig: "Wir wollten beide unbedingt Kinder und auch wenn manche sagen, es sei noch zu früh, wissen wir, dass dies eine tolle Nachricht ist und wir nicht glücklicher sein könnten." Mit dieser Einstellung starten sie jetzt gemeinsam in das Abenteuer der Elternschaft.

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin hatte ihren Fans zuvor ganz ehrlich verraten, dass die Schwangerschaftsreise für sie und Jack ein ganz besonderer Abschnitt ihres Lebens sei. Der errechnete Geburtstermin für das Baby war ursprünglich rund um den Jahreswechsel festgelegt, was darauf schließen lässt, dass das Kind möglicherweise etwas früher als erwartet das Licht der Welt erblickte. Georgia, die sich zuvor durch ihre offene Art und Einblicke in ihr Privatleben auf Instagram einen Namen gemacht hat, bewies auch diesmal mit ihrem Halloween-Beitrag ihren Sinn für Humor und ihre Kreativität.

Instagram / georgialouiseharrison Realitystar Georgia Harrison und ihr Freund Jack Stacey freuen sich über Babynews, 2025.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison mit ihrem Baby, Oktober 2025

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Jack Stacey, Februar 2025

