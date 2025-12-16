Liebeskrise? Damit bringt BiP-Mimi Devin Dayan zum Weinen

Mimi Gwozdz (31) sucht bei Bachelor in Paradise das Gespräch unter vier Augen mit Devin Dayan. Der Bachelorette-Sieger von 2024 ahnt schon, was ihm droht – die letzten Tage mit Mimi waren ein ewiges Auf und Ab. "Ich merke, dass es nicht in diese romantische, körperliche Richtung geht", gesteht die Reality-TV-Bekanntheit. Devin wirkt enttäuscht. Er betont, er mache ihr keinen Vorwurf daraus, dann bricht seine Stimme weg und er kämpft mit den Tränen. Er schweigt kurz, dann sagt er zu Mimi: "Du bist ein toller Mensch. Klar, hast du deine Macken – aber ich mochte jede davon. Ich glaube, es war einfach für uns nicht der richtige Ort, um uns kennenzulernen." Dabei kullert eine Träne über seine Wange.

Für Devin ist dieses Gespräch augenscheinlich schmerzhaft – doch schon der nächste Tag bringt die heiß ersehnte Wendung. So ganz loslassen will der 29-Jährige seine Mimi nämlich noch nicht. "Zeit für den Notfallplan", erklärt er augenzwinkernd im Einzelinterview und zückt kurzerhand die Gitarre. Mit seinem romantischen Akustik-Song über sein ganz persönliches "Sommermärchen" trifft Devin wohl direkt in Mimis Herz. "Also, wer würde bei Gitarrenspielen nicht direkt dahinschmelzen", gibt sie zu bedenken und gesteht: "Attraktiver ist er jetzt schon, sag' ich wie es ist..."

Ob Mimi und Devin ihrer Verbindung doch noch eine Chance geben, wird in Folge acht nicht mehr aufgeklärt. Viel Zeit lassen können sie sich für ihre Entscheidung aber nicht, denn: Die Tore des Paradieses sind nun geschlossen. Neue Kandidaten stoßen nach Ferrys feurigem Auftritt nicht mehr dazu und die Kandidaten müssen sich überlegen, wie ernst sie es tatsächlich meinen. "Liebe Männer, vergebt eine Rose, wenn ihr das Gefühl habt, dass aus eurer Verbindung etwas Echtes entstehen kann", heißt es in der Ankündigung, die Erik am Ende der Folge verliest.

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz

RTL Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise" 2025

