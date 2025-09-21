Georgia Harrison kurz vor Geburt auf Promi-Dating-App aktiv

Reality-TV-Star Georgia Harrison (30) steht nur wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes und sorgt laut Mirror mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit. Die 30-Jährige hat sich auf der Promi-Dating-App Raya angemeldet, um dort neue, gleichgesinnte Kontakte zu knüpfen. Mit der App hat Georgia in der Vergangenheit bereits Glück gehabt: Dort lernte sie ihren Partner Jack Stacey kennen, mit dem sie im April ihre Schwangerschaft öffentlich machte. In ihrer Raya-Biografie beschreibt sie sich als Moderatorin, Autorin und Aktivistin. Das Profilfoto, das sie vor der berühmten Haustür von 10 Downing Street zeigt, unterstreicht ihre Ambitionen.

Die werdende Mutter, die nach eigenen Angaben ihr Leben als Reality-TV-Star hinter sich lassen möchte, widmet sich seit einiger Zeit gesellschaftlichen Themen. So wurde sie als Aktivistin gegen sogenannte Rachepornos bekannt, nachdem ihr Ex-Partner Stephen Bear (35) intime Aufnahmen ohne ihre Zustimmung veröffentlicht hatte. Er wurde inzwischen zu einer Haftstrafe verurteilt. Ihre Erfahrungen thematisierte Georgia in einer viel beachteten Dokumentation. Nun denkt sie darüber nach, auch ihre Reise in das Muttersein filmisch zu begleiten. Dabei zieht sie Inspiration aus TV-Formaten wie dem von Billie und Greg Shepherd, in denen das Familienleben im Zentrum steht.

Trotz dieser Pläne blickt Georgia pragmatisch auf die Herausforderungen, die das Filmen mit sich bringen könnte. "Man unterschätzt, wie anstrengend das sein kann", erklärte sie bei einem Event in London. Gleichzeitig betonte sie, dass ihr Partner Jack bei einem solchen Projekt zustimmen müsste. Nachdem Georgia ihre bisherige Lebensgeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen geteilt hat, sehnt sie sich jetzt nach einem "Happy End". Mit der Geburt ihres Kindes möchte sie dieses Kapitel aufschlagen, jedoch bewusst auf den Schutz der Privatsphäre achten: Ihr Kind werde, laut Georgia, nicht online gehen oder eigenständig ein Handy nutzen dürfen.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

TikTok / stephenhenrybear Stephen Bear im Januar 2024

Instagram / georgialouiseharrison "Love Island"-Star Anton Danyluk und Georgia Harrison

