Steffen Vogeno und Karina schwärmen von ihrer Traumhochzeit

Große Liebe im kleinen Kreis: Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) haben einander am Wochenende das Jawort gegeben. Im Interview mit Promiflash erzählen die beiden Realitystars von ihrem großen Tag. "Unsere Hochzeit fand im kleinen Kreis statt, also nur mit unserer Familie und den engsten Freunden, sehr vertraut. Es waren rund 20 Personen dabei", beschreiben die zwei die intime Zeremonie. Das Gefühl, nun endlich verheiratet zu sein, gefällt ihnen gut. Steffen und Karina betonen: "Es könnte uns nicht besser gehen! Wir haben auf diesen Tag schon hingefiebert und freuen uns so sehr, endlich Mann und Frau zu sein."

Gefeiert wurde in einem romantischen Schloss. "Das ist nicht weit von unserer Heimat entfernt und war für uns die beste Wahl, sowohl für die Trauung als auch für alles andere danach", erklären die beiden im Gespräch mit Promiflash. Abgehakt ist das Thema Hochzeit allerdings noch nicht ganz, wie sie verraten. "Der Wunsch wäre da, noch einmal in größerer Runde im Ausland zu heiraten – ⁠allerdings erst, wenn unser kleiner Mann auf der Welt ist und alle Umstände passen", deuten Karina und Steffen an.

Aktuell erwarten Karina und Steffen nämlich den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im August gaben sie bekannt, ein Baby zu erwarten – einen Jungen, wie sich im Nachhinein herausstellte. Wann genau der Sprössling zur Welt kommen wird, haben die Bachelor-Kandidatin von 2021 und der Bachelorette-Kandidat von 2022 noch nicht verraten. Allzu lange kann es jedoch nicht mehr dauern, bis ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblickt.

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025