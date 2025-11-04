Babyglück in Essex: Georgia Harrison verzückt mit Tochter

Reality-TV-Star Georgia Harrison (30) und ihr Freund Jack Spacey schweben im Babyglück! Am vergangenen Donnerstag, dem 30. Oktober, kam ihre Tochter Sahara Jean Stacey zur Welt. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigte sich das frischgebackene Elternpaar nur wenige Tage später das erste Mal mit seiner kleinen Familie in der Öffentlichkeit. Bei einem Ausflug in Essex steuerten sie zunächst ein Café an und erledigten anschließend Einkäufe bei Morrisons. Georgia trug die Babyausstattung locker über der Schulter, während Jack stolz die kleine Sahara in einem abnehmbaren Autositz hielt. Beide konnten ihr Glück offenbar kaum fassen und wirkten überglücklich in ihrer neuen Rolle.

Auf Instagram teilte Georgia die frohe Botschaft am Samstag mit ihren Followern und verkündete den Namen ihrer Tochter. "Sahara Jean Stacey. Geboren um 12:09 Uhr am 30. Oktober 2025. Wir sind verliebter, als wir uns jemals vorstellen konnten. Danke für all eure Nachrichten, wir sind so dankbar", schrieb sie und fügte humorvoll hinzu: "Zeit, in die Babyblase einzutauchen." Unterstützende Worte ließen nicht lange auf sich warten: Freundin Gemma Collins (44) gratulierte mit einem herzlichen "Herzlichen Glückwunsch", während Love-Island-Star Molly Smith die Familie als "so, so wunderschön" bezeichnete. Kollegin Arabella Chi freute sich besonders: "Willkommen im Team der Girl Moms, es ist das Beste!"

Für Verwirrung sorgte Georgia allerdings noch kurz vor der Bekanntgabe. In einem Halloween-Clip ließ sie ihre Fans zunächst rätseln, ob sie bereits entbunden hatte. Das Video zeigte ihren Bauch im Zeitraffer von 34 bis 39 Wochen und endete mit einem Bild, auf dem die Schauspielerin ein Baby in einer weißen Decke mit Kürbismütze hielt. Während viele Glückwünsche sandten, zweifelten einige Fans, ob es sich um eine echte Geburt oder einen Scherz handelte. Sogar Lateysha Grace (32) kommentierte unsicher: "Ich kann es nicht herausfinden." Trotz der Geheimniskrämerei in den letzten Monaten verriet Georgia bereits im April, dass sie und Jack sich über Zuwachs freuen. Damals schrieb die werdende Mutter: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich endlich alles bekommen habe, was ich mir je gewünscht habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Realitystar Georgia Harrison und ihr Freund Jack Stacey freuen sich über Babynews, 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison mit ihrem Baby, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Realitystar Georgia Harrison und ihr Freund Jack Stacey posten Babynews, 2025.

Anzeige