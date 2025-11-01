Bijou Phillips ordnet ihr Leben nach Danny Mastersons Urteil

Bijou Phillips (45) richtet ihr Leben neu aus: Zwei Jahre nachdem sie die Scheidung von Danny Masterson (49) eingereicht hat, sucht die Schauspielerin Abstand von den Schlagzeilen und setzt auf Ruhe und Stabilität für sich und ihre Tochter Fianna. Laut Us Weekly lebt Bijou weiterhin auf der Familienfarm in Santa Ynez in Kalifornien, fernab des Trubels von Los Angeles. Das alleinige Sorgerecht für die mittlerweile elfjährige Fianna liegt bei ihr. "Bijou will sich von allem trennen, was passiert ist, und ein friedliches, stabiles Leben für Fianna aufbauen", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Während Bijou ihren Alltag umstellt, pendelt sie gelegentlich nach Bel Air zu Familie und Freundeskreis und ist auch häufig in New York. "Bijous Hauptfokus ist ihre Tochter", betonte die Quelle gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Bijou ist extrem beschützend ihr gegenüber. Sie möchte nicht, dass ihre Tochter durch die Vergangenheit ihres Vaters definiert wird oder andere Kinder sie deswegen abstempeln. Die letzten Jahre waren für alle schwierig."

Der juristische Hintergrund: Danny Masterson war 2020 angeklagt worden, zwischen 2001 und 2003 drei Frauen vergewaltigt zu haben, was er bestritt. Nach einem Fehlprozess im November 2022 endete der zweite Prozess im Mai 2023 mit Schuldsprüchen in zwei von drei Anklagepunkten; im September 2023 erhielt Danny eine Haftstrafe von 30 Jahren bis lebenslang. Noch im selben Monat reichte Bijou die Scheidung ein und erhielt das alleinige Sorgerecht für Fianna. Später legte Dannys Verteidigung Berufung ein und argumentierte, der zweite Prozess sei "voll von fehlerhaften richterlichen Entscheidungen" gewesen und es habe "eine erstaunliche Menge entlastender Beweise" gegeben, die der Jury nicht präsentiert wurden.

Imago Bijou Phillips und Danny Masterson am 19. September 2007

Imago Bijou Phillips, 21. März 2025

Imago Danny Masterson, 29. Juni 2015