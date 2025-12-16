Versöhnung: Paris Hilton und Kim Kardashian feiern gemeinsam

"All's Fair"-Star Kim Kardashian (45) und It-Girl Paris Hilton (44) haben sich am vergangenen Wochenende auf einer Weihnachtsfeier wiedergetroffen. Die beiden Reality-Stars, deren Freundschaft in der Vergangenheit einige Höhen und Tiefen durchleben musste, posierten gemeinsam für Fotos – 17 Jahre nach einer folgenreichen Beleidigung. Im Jahr 2011 erklärte die Ex-Frau von Kanye West (48) laut Daily Mail: "Wir reden nicht wirklich miteinander ... Es kommt ein Punkt im Leben, an dem man sich einfach auseinanderlebt und merkt, dass man sich nicht so ähnlich ist, wie man dachte." Nun präsentierte sich Kim in einem freizügigen Ensemble mit einem schlichten BH-Oberteil an Paris' Seite. Letztere hingegen zeigte sich in einem roten Glitzer-Samtkleid. Auf Instagram kommentierte Paris die Reunion mit den Worten: "Die Besten" und scheint damit ihre neu gewonnene Freundschaft auch vor den Augen aller Userinnen und User untermauern zu wollen.

Die Beziehung der beiden war nicht immer harmonisch. Insbesondere ein Kommentar von Paris im Jahr 2008 über Kims berühmtes Hinterteil sorgte für Spannungen. Damals bezeichnete Paris Kims Kurven wenig charmant als "Hüttenkäse in einem großen Müllsack". Trotz einer Entschuldigung blieb das Verhältnis zunächst distanziert. Erst 2014 kam es zu einer Annäherung, gefolgt von gemeinsamen Auftritten in den darauffolgenden Jahren. Kim selbst betonte später, wie wichtig die Unterstützung ihrer alten Freundin für ihren Werdegang war: "Sie hat mir buchstäblich eine Karriere ermöglicht, und dafür bin ich ihr sehr dankbar." Ihre Karriere startete mit einem Unternehmen, das sich auf das Organisieren von Kleiderschränken spezialisierte – eine Dienstleistung, die auch Paris in Anspruch nahm.

Mittlerweile haben sich beide Frauen als Unternehmerinnen etabliert. Während die vierfache Mutter Kim nach ihrem Durchbruch mit der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians milliardenschwere Labels wie die Shapewear-Marke Skims gründete, setzt Paris auf eine Vielzahl von Lizenzverträgen und eigene Marken wie Parfüms. Nach der gemeinsamen Weihnachtsfeier zeigte sich Kim in weiteren auffälligen Outfits, wie Daily Mail berichtete. Am Samstagabend begleitete sie ihre Tochter North West (12) und deren Freunde zum Abendessen in das beliebte Restaurant Nobu in Malibu. Dabei trug sie enge, rote Latex-Hosen und lockere Overknee-Stiefel, welche die Aufmerksamkeit der Paparazzi auf sich zogen. Das Mutter-Tochter-Duo schien wohl ihr Modebewusstsein unter Beweis stellen zu wollen, indem sie auffällige Farben kombinierten.

Instagram / kimkardashian Die It-Girls Paris Hilton (links) und Kim Kardashian feiern Freundschaft.

Getty Images Kanye West und Kris Jenner, März 2016

Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton 2006