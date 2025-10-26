Skandal um Danny: Bijou Phillips will Tochter umbenennen

Bijou Phillips (45) hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um die Verbindung ihrer Tochter Fianna Francis zu ihrem Ex-Partner Danny Masterson (49) zu lösen. Die Schauspielerin reichte einen Antrag beim Gericht ein, um den Nachnamen ihres Sprosses von Masterson in Phillips zu ändern. TMZ berichtet, dass die gerichtliche Entscheidung noch aussteht. Dieser Schritt erfolgt zwei Jahre nach Mastersons Verurteilung zu 30 Jahren bis lebenslanger Haft wegen zweifacher Vergewaltigung. Die TV-Bekanntheit, die bis 2023 an der Seite des Schauspielers blieb, scheint nun endgültig mit dieser Phase ihres Lebens abschließen zu wollen.

Danny und Bijou hatten 2011 geheiratet und 2014 ihre gemeinsame Tochter Fianna Francis auf der Welt begrüßt. In der Vergangenheit soll Bijou laut Insidern aus dem engen Umfeld des Paares wiederholt an die Unschuld ihres Partners geglaubt und lange gezögert haben, sich von ihm zu trennen. Doch eine Woche nach seiner Verurteilung zog sie die Konsequenzen und reichte im September 2023 die Scheidung ein. Der "Die wilden Siebziger"-Star verbringt seine Haftstrafe derweil in einem Gefängnis in San Luis Obispo.

Nach der Trennung folgte ein weiterer entscheidender Schritt in Bijous Leben. Sowohl der Straftäter als auch seine Ex-Frau waren einst bei Scientology aktiv. Nach dem Urteil verbannte die religiöse Bewegung den US-Amerikaner jedoch. Kurz darauf wandte sich die Blondine ihrerseits von der Gruppierung ab. "Bijou zog vor ein paar Wochen den Schlussstrich, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Danny zur unterdrückenden Person erklärt worden war, weil er den Standards der Kirche nicht entsprach", plauderte damals ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

Getty Images Danny Masterson im September 2020 vor Gericht in L.A.

