Anna Ermakova traf Bruder Elias unerwartet an Halloween

Halloween in New York sorgte für ein schillerndes Debüt von Anna Ermakova (25), die zum ersten Mal an Heidi Klums (52) legendärer Halloween-Party teilnahm. Kurzerhand hatte sich das Model einen Tag vor dem Event entschieden, der glamourösen Feier beizuwohnen, wie Bild berichtet. Als Marie Antoinette verkleidet, faszinierte Anna in einem aufwendigen Look, der die barocke Extravaganz der historischen Figur lebendig werden ließ. An ihrer Seite: Damian Hurley (23), Sohn von Schauspielerin Liz Hurley (60), mit dem sie eng befreundet ist. Während Anna im Corsagentraum fror, war Damian als blauer Alien aus dem Disney-Film "Lilo & Stitch" besser gegen die kühlen Temperaturen gewappnet.

Doch nicht nur Annas Begleitung sorgte für Schlagzeilen, sondern auch ihr Halbbruder Elias Becker (26), der ebenso unter den prominenten Gästen Heidis war. Gemeinsam wurden die beiden Geschwister an der Bar entdeckt, wo sie sich vertraut und herzlich unterhielten. Trotz der offensichtlichen Nähe mieden sie gemeinsame Fotos und äußerten sich auf der Party nicht zu ihrer Beziehung zueinander. Elias, der Heidi aus seiner Zeit als Gastjuror bei Germany's Next Topmodel kennt, war elegant gekleidet und genoss die ausgelassene Stimmung. Dass die beiden Geschwister überhaupt zusammen gesehen wurden, überraschte viele Anwesende. Tennislegende Boris Becker (57) hat neben Anna und Elias noch die Söhne Noah (31) und Amadeus (15).

Die Begegnung brachte neuen Gesprächsstoff über die prominente Familie mit sich. Während das Model und der Sohn des Tennis-Idols offenbar ein gutes Verhältnis pflegen, ist das Verhältnis von Anna zu ihrem berühmten Vater seit Jahren angespannt. Auch bei Boris' Hochzeit mit Lilian de Carvalho Monteiro (35) im letzten Jahr blieb Anna der Feier fern. Dennoch wird gespannt beobachtet, ob künftig mehr Treffen zwischen den Becker-Geschwistern stattfinden könnten, besonders vor dem Hintergrund des jüngsten Familiennachwuchses, der bald das Licht der Welt erblicken wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Anna Ermakova und Bruder Elias Becker

Getty Images Damian Hurley und Anna Ermakova bei Heidi Klums 24. Halloween-Party im Hard Rock Hotel New York

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025