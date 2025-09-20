Darum will Anna Ermakova auf dem Oktoberfest nicht flirten

Das Oktoberfest zieht jedes Jahr zahlreiche Prominente an, aber nicht alle lassen sich von der ausgelassenen Stimmung zu Flirts hinreißen. Anna Ermakova (25), Tochter von Boris Becker (57), verriet in einem Gespräch im Käferzelt, dass sie beim Wiesn-Flirten bewusst zurückhaltend ist. Sie erklärte schmunzelnd gegenüber Bild, dass ein lockeres Gespräch schnell missverstanden werden könnte: "Hier ist es nicht sicher für mich, zu flirten. Wenn ich mit jemandem sprechen würde, wären da morgen zehn Fotos in der Presse." Für sie sei das allerdings kein Problem, da sie solche Momente auch in ihrer Wahlheimat London oder in Monaco genießen könne.

Der 25-jährige Rotschopf hatte dennoch sichtlich Freude an dem bunten Treiben und den Feierlichkeiten des Oktoberfests. Trotz ihrer Zurückhaltung in Liebesangelegenheiten wirkte sie entspannt und offen. Anna, die aktuell Single ist, genießt ihre Zeit als erfolgreiches Model und legt großen Wert darauf, ihr Privatleben aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Das Oktoberfest mag für viele der perfekte Ort sein, um einen Gspusi zu finden, doch für Anna ist es eher ein Ort, um Traditionen zu erleben und die bayerische Kultur zu feiern.

Anna ist nicht der einzige Promi, der sich heute auf der Wiesn rumtreibt. Auch Boris Beckers Ex Lilly Becker (49) reiste in die Stadt an der Isar. Das Model wollte eigentlich nur den Anstich in der Wildstuben vollziehen, doch auf einmal tauchte ein Gerichtsvollzieher auf, um eine ausstehende Forderung einzutreiben. Lilly beglich die Rechnung direkt vor Ort und blieb gelassen. "Ohne Schlagzeile geht es eben nicht, das war eine geplante Aktion von wem. Die haben mir eine Rechnung geschickt, dass ich noch was bezahlen muss. Und dann habe ich das eben bezahlt und jetzt stehen wir hier", erklärte sie gegenüber RTL.

Imago Anna Ermakova, 2024

RTL Anna Ermakova am Set von "Unter uns"

Getty Images Lilly Becker, 2023 in München