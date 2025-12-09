Nach Boris' Baby-News: Anna Ermakova betont Familienwert

Anna Ermakova (25), Model und Tochter von Boris Becker (58), ist erneut große Schwester geworden. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin äußerte sich die 25-Jährige zu den Baby-News ihres berühmten Vaters. Mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) begrüßte Boris am 21. November ihr erstes gemeinsames Kind, die kleine Zoë Vittoria. Anna erklärte dazu: "Familie ist sehr wichtig", wollte jedoch keine weiteren Details preisgeben. "Meine Familie ist viel in der Presse und ich versuche, es ein bisschen mehr privat zu halten", sagte sie über den freudigen Familienzuwachs.

Bereits früher war bekannt geworden, dass Anna über die Schwangerschaft ihrer Stiefmutter zunächst aus den Medien erfahren haben soll. Diese Information sorgte für Gesprächsstoff, denn es folgte eine Aussage von Boris' Anwalt, dass Anna durchaus vorab persönlich informiert worden sei und dies durch eine Sprachnachricht belegt werden könne. Trotz anfänglicher Zurückhaltung zeigte sich Anna in der Vergangenheit offen gegenüber der neuen Familiensituation und bezeichnete ein Baby als "Segen", verband damit aber auch eine klare Erwartung: "Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird." Bei ihrem jüngsten Auftritt blieb sie nun bei knappen Worten – und betonte stattdessen, wie wichtig ihr Zusammenhalt und Diskretion sind.

Anna arbeitet derzeit fleißig an ihrer Karriere. Die einstige Let's Dance-Teilnehmerin träumt von einer Zukunft auf der Leinwand und widmet sich mit großem Engagement dem Ziel, Schauspielerin zu werden. Derzeit belegt sie hierfür Kurse in London und möchte sich damit neue berufliche Türen öffnen. Mit 25 Jahren steht sie voller Ambitionen und Ziele im Rampenlicht – und doch macht sie keinen Hehl daraus, dass die Familie, trotz Medienrummels, einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnimmt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Boris Becker und Anna Ermakova

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Anna Ermakova