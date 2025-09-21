Anna Ermakova erscheint auf Hochzeitsfeier in weißem Kleid

Anna Ermakova (25) hat bei einer Hochzeitsfeier in Monaco mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff gesorgt. Die Tochter von Boris Becker (57) präsentierte sich in einer weißen Robe, die wie ein wahr gewordener Märchentraum wirkte. Das elegante Kleid des Modelabels Anne Fontaine bestand aus einem raffinierten Bandeau-Oberteil, das ihre schlanke Silhouette betonte, und einem fließenden Tüllrock mit kurzem Unterrock. Perlenstränge, die sich wie ein kunstvolles Netz über ihren Oberkörper legten, veredelten das Styling zusätzlich. Obwohl die Kleiderwahl atemberaubend war, überraschte die Farbwahl, denn traditionell wird Gästen auf Hochzeiten oft davon abgeraten, Weiß zu tragen – um der Braut nicht die Show zu stehlen.

Wie sich herausstellte, war Anna jedoch nicht die Einzige, die in Weiß gekleidet war. Auf den Fotos, die unter anderem auf Instagram geteilt wurden, ist nicht nur Anna in Weiß zu sehen, sondern auch ihre Mutter Angela. Dies spricht dafür, dass der Dresscode des Abends "White Night" lautete. Dieser Trend wird immer beliebter und erlaubt es den Gästen, Weiß als dominierende Farbe zu tragen, während sich das Brautpaar entweder in die gleiche Farbe kleidet oder alternativ bewusst für einen Kontrastton entscheidet. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, war Annas Auftritt komplett im Einklang mit den Erwartungen des Paares.

Bei den Fans kam Annas Look auf jeden Fall gut an. Unter dem Post finden sich zahlreiche positive Stimmen. "Wow, liebe Anna, du siehst traumhaft schön aus", "Wunderschöne Prinzessin. Super tolles Kleid" oder "Liebe Anna, auch in diesem wunderschönen Kleid siehst du einfach sehr schön aus. Du kannst einfach alles tragen", meinen drei begeisterte User.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, August 2025