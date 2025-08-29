Im grünen Bikini: Anna Ermakova verzaubert ihre Follower

Anna Ermakova (25) genießt derzeit ihren Sommerurlaub auf der idyllischen Baleareninsel Menorca und lässt ihre Fans via Instagram daran teilhaben. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin teilt verschiedene Schnappschüsse von sich in einem pastellgrünen Bikini – der perfekt mit ihrem roten Haar harmoniert. So setzt sie ihren Look auf mehreren Bildern elegant auf einer Leiter im türkisblauen Wasser gekonnt in Szene. "She's summering", kommentiert sie ihren Beitrag glücklich, was im Deutschen so viel wie "Sie verbringt den Sommer" bedeutet.

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Komplimenten. "Wunderschöne Bilder" und "Kleine Meerjungfrau" sind nur einige der entzückten Anmerkungen, die unter den Bildern zu finden sind. Ein anderer Kommentar hebt hervor, wie natürlich und authentisch Anna in ihren Postings wirkt. "Du bist eine wunderschöne junge Frau Anna. Und ich finde es sehr schön, dass du auch Natur-Fotos postest. Das zeigt, dass du sensibel und geerdet bist. Du bist ein Schatz", schreibt die Userin.

Anna ist die Tochter von Boris Becker (57) und seiner Affäre Angela Ermakova. Die Beziehung zu dem Tennis-Star war nicht immer einfach, doch die Sängerin hat im Laufe der Jahre gelernt, damit umzugehen. Nun erwartet ihr Vater erneut Nachwuchs – und Anna wünscht sich für das Kind vor allem, dass er seine Rolle als Papa dieses Mal anders ausführen wird als bei ihr. "Neues Baby, neuer Anfang, das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen. Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird", erklärte sie gegenüber RTL.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Sängerin

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, August 2025

IMAGO / Apress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025