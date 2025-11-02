Krebs überstanden: Isabella Strahans Haarpracht kehrt zurück

Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan (53) und Jean Muggli, teilte auf TikTok emotionale Momente ihrer Rückkehr ins Leben nach einer schweren Krebserkrankung. Vor etwa zwei Jahren war bei ihr ein Medulloblastom, ein bösartiger Hirntumor, diagnostiziert worden. Eine intensive Behandlung mit mehreren Gehirnoperationen, Bestrahlung und Chemotherapie liegt hinter ihr. Jetzt zeigt Isabella stolz, wie ihre Haare nach der Therapie wieder nachwachsen und feiert ihre Erfolge mit ihrer wachsenden Community.

Die inzwischen 20-Jährige hat zahlreiche Etappensiege gemeistert. In ihrem TikTok-Video blickt sie auf ihren Weg zurück: Zu sehen sind Eindrücke aus der Zeit der Therapie, darunter Krankenhausaufenthalte sowie der Moment, als sie das Gehen erneut lernen musste. Doch auch die schönen Seiten ihres neuen Lebens kommen nicht zu kurz. Mit strahlendem Lächeln zeigt sie Szenen von ihrem Studium an der University of Southern California, einem Oceanside-Ausflug und ihrer Arbeit als Model für Kenneth Cole (71). Unterlegt ist das Video mit dem Song "The Journey" von H.E.R., der ihre beeindruckende Reise musikalisch untermalt.

In ihrem Post schreibt Isabella triumphierend: "Ich lebe das Leben, für das ich gekämpft habe." Unterstützt von ihrer Familie, darunter ihrer Zwillingsschwester Sophia, und einer wachsenden Online-Community, schaut sie positiv in die Zukunft. Besonders freut sie sich über die Entscheidung ihrer Ärzte, die ursprünglich geplanten sechs Chemotherapie-Runden auf vier zu reduzieren. Nach ihrem Sieg über den Krebs widmete sie sich einem Sommer voller Glücksmomente, darunter ein Besuch in Disneyland und die Feier ihres 20. Geburtstags mit ihrem Vater und ihrer Schwester. Ihre Freude über ihr neues Leben teilt Isabella weiterhin offen mit ihren Fans, die sie auf ihrem inspirierenden Weg begleiten.

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan

Getty Images Sophia Strahan und Isabella Strahan bei der Launch-Party von Chasm in New York City am 20. Mai 2025

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Model