Nicht Schwester: Amy Slaton überrascht mit Trauzeugin-Wahl

Amy Slaton hat ihren langjährigen Traum von einer Hochzeit im viktorianischen Stil wahrgemacht. Die Reality-TV-Bekanntheit heiratete an Halloween ihren Partner Brian Lovvorn in der historischen Talbott Tavern in Bardstown, Kentucky. Neben Familie und Freunden nahm auch eine sehr gute Freundin der Braut, Ollisha Davis, eine besondere Rolle ein: Amy wählte sie als ihre Trauzeugin aus und beschrieb sie als "eine außergewöhnliche Freundin", die schon lange ein wichtiger Teil ihres Lebens sei. Dass Tammy Slaton (39), ihre Schwester, bei dieser Hochzeit nicht Trauzeugin war, sorgte für Überraschung, da Tammy bei Amys erster Hochzeit 2019 diese Aufgabe übernommen hatte.

Amy hatte bereits angedeutet, dass die Auswahl ihrer Hochzeitsgesellschaft eine wirklich schwierige Entscheidung war, betonte aber, dass Ollisha intuitiv ihre erste Wahl war. Ollisha, die selbst nicht in der Öffentlichkeit steht, gilt im Umfeld von Amy und ihrer Familie als enge Vertraute. Auch durch die grenzenlose Loyalität ihrer Freundin begründete die frisch gebackene Ehefrau im Gespräch mit People ihre Wahl. Tammy hingegen hatte im Vorfeld der Hochzeitsplanung einige Bedenken geäußert, da sie meinte, die Beziehung zwischen Amy und Brian entwickle sich etwas zu schnell.

Auch wenn sie sich nicht immer einig sind, verbindet die Schwestern viel. Bekannt wurden sie gemeinsam durch ihre Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg". Tammy war 2019 Amys Trauzeugin, als Amy ihren Ex-Mann Michael Halterman heiratete, mit dem sie sich zwei Kinder teilt. Später unterstützte Amy ihre Schwester bei deren eigener Hochzeit. Während Amy sich in den vergangenen Monaten vor allem mit ihrer anstehenden Trauung beschäftigt hat, stand für Tammy ihre persönliche Entwicklung im Fokus. Bei jüngsten Auftritten fiel ihre bemerkenswerte Verwandlung auf: Die Reality-Darstellerin, die vor wenigen Jahren noch die Zahl 330 auf die Waage brachte, speckte 230 Kilogramm ab. Ihren Erfolg präsentiert die 39-Jährige heute selbstbewusst und stolz.

Amy Slaton, Realitystar

Amy Slaton mit ihrem Partner Brian, September 2025

Tammy Slaton, Oktober 2024