Amy und Tammy Slaton trauern um ihre Cousine Katie (†37)

Katie Slaton, die geliebte Cousine von Tammy Slaton (39) und Amy Slaton Halterman, bekannt aus der Reality-Serie "1000-Lb Sisters", ist mit nur 37 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte Amanda Halterman, die Schwester der beiden Stars, am Dienstag auf Instagram. Katie sei nach einem langen Kampf gegen den Krebs von uns gegangen, schrieb Amanda, die sich tieftraurig zeigte: "Meine kleine Cousine ging gestern, um an den Füßen von Jesus zu sitzen." Katie hinterlasse nicht nur Erinnerungen voller Liebe, sondern auch ihre langjährige Lebensgefährtin Natalie Gerrick Bailie, mit der sie in Kentucky lebte.

Katie war nicht nur in ihrer Familie ein beliebtes Mitglied, sondern spielte auch in der TLC-Serie einige Male eine Rolle, zuletzt in der fünften Staffel, als Tammy aus der Reha entlassen wurde. Ihr abschließender Lebensweg wurde überschattet von der Diagnose "Krebs im vierten Stadium", die sie Anfang des Jahres erhielt. Trotz aller Bemühungen und einer zwischenzeitlichen Besserung durch Chemotherapie verschlechterte sich ihr Zustand in den letzten Wochen drastisch. Die Familie rief kurz vor ihrem Tod noch zu Gebeten für Katie auf, doch ihr Kampf endete wenige Tage später.

Dieser tragische Verlust kommt nur einige Jahre, nachdem Tammy mit dem Tod ihres Ehemanns Caleb Willingham bereits einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten musste. Caleb, der im Alter von nur 40 Jahren verstorben war, hatte Tammy zu Lebzeiten Trost und Liebe gegeben, wie sie selbst betonte. Er starb laut dem von InTouch zitierten Obduktionsbericht aufgrund von "Komplikationen durch extrem starke Fettleibigkeit". Zum Tod von Katie haben sich Tammy und Amy bisher nicht öffentlich geäußert, doch es ist bekannt, dass die Schwestern ihrer Cousine sehr nahestanden.

Collage: Instagram / amyslaton_halterman, TikTok / tammy.l.slaton Collage: Amy und Tammy Slaton

https://www.instagram.com/p/DN0TpQ32M7I/?hl=de Amanda Halterman und Katie Slaton, Schwester und Cousine von Amy und Tammy Slaton

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023