Horrorstimmung? Hochzeitsdatum von Amy Slaton ist bekannt

Nur noch ein Monat Warten, dann kann Amy Slaton ihrem Brian endlich das Jawort geben: Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit und ihr Verlobter planen nämlich, sich am 31. Oktober, an Halloween, dem wohl gruseligsten Tag des Jahres, den Bund der Ehe einzugehen. Fans vermuteten, dass sich das Liebespaar bereits in ihrem jetzigen gemeinsamen Urlaub vermählt haben könnte. Doch das verneinte Tammy auf die Nachfrage, denn diesen besonderen Moment wollen sie sich für ihren Lieblingstag aufheben.

Bereits der Heiratsantrag von Brian entsprach dem schaurig-schönen Gruselmotto. Gemeinsam mit Amys Schwestern Tammy und Misty besuchte das Paar im vergangenen Mai ein Spukhaus in Kentucky – als er plötzlich in einem Skelett-Shirt gekleidet vor seiner Liebsten auf die Knie ging und mit einem Totenkopfring um ihre Hand anhielt. "Amy, ich weiß, wir beide sagten, wir würden das nie wieder tun. Aber meine Liebe zu dir ist verrückt. Willst du mich heiraten?", fragte er sie, was sie mit einem stolzen "Du weißt, dass ich will!" beantwortete.

Obwohl Amy und Brian zu diesem Zeitpunkt erst fünf Monate zusammen waren, scheinen sie unzertrennlich zu sein. Für Amy ist dieser Schritt in eine neue Beziehung besonders, denn sie hat in der Vergangenheit bereits einige Höhen und Tiefen durchlebt, sowohl persönlich als auch öffentlich. Ob Skelett-Shirts auch bei der Hochzeit eine Rolle spielen werden? Halloween- und Horrorliebhaber dürfen jedenfalls gespannt sein, wie kreativ das Paar seinen großen Tag gestalten wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton mit ihrem Partner Brian, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton und ihr Partner Brian

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit