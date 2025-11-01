Gruseliges Jawort: Amy Slaton hat an Halloween geheiratet

Amy Slaton hat ihrem Verlobten Brian Lovvorn an Halloween in Bardstown, Kentucky, das Jawort gegeben. Das Paar wählte mit der historischen Talbott Tavern, die als angeblich verwunschen gilt, einen schaurig-schönen Ort für die Zeremonie. Auf Instagram teilte Amy Fotos ihres besonderen Tages, an dem sie in einem prachtvollen, mit Blumen verzierten Kleid erstrahlte. Ihre Schwester Tammy (39) beeindruckte dabei ebenfalls, denn sie präsentierte stolz ihre bemerkenswerte Abnahme von über 230 Kilogramm, die sie unter anderem mit einer bariatrischen Operation erreicht hat.

Die Hochzeit stand ganz im Zeichen von Romantik und Individualität. Das Paar hatte sich in einem gepolsterten Raum eines Spukhauses verlobt und tauschte traditionelle Gelübde aus. Die Lieder der Zeremonie und die Farben ihres Looks waren persönlich abgestimmt. Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit trug ihr Haar in einer viktorianisch inspirierten Hochsteckfrisur und hatte ihrem Ehemann zuliebe eine besondere Haarfarbe gewählt. Für Amy bedeutet die Eheschließung ein neues Kapitel. "Brian ist mein Seelenverwandter", schwärmte sie im Interview mit dem Magazin People und verriet, dass er nicht nur ihr Herz, sondern auch das ihrer beiden kleinen Söhne gewonnen hat.

Für Amy ist Halloween als Hochzeitstag besonders symbolträchtig, da sie bekannte Orte aus ihrer Heimat schätzt und mit Brian eine tiefe Verbindung zu diesem Datum hat. Schon Wochen vor dem großen Tag brodelte die Gerüchteküche unter den Fans. Viele fragten sich, ob Amy und ihr Verlobter sich nicht vielleicht schon klammheimlich das Jawort gegeben hätten, schließlich waren die beiden gemeinsam im Urlaub unterwegs. Doch es war Amys Schwester, die den Spekulationen auf Instagram ein Ende setzte. Beide wollten sich den besonderen Moment bewusst für ihren Lieblingstag aufheben.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton mit ihrem Partner Brian, September 2025

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton nach ihrem Gewichtsverlust im Juli 2025

