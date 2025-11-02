Rapper RAF Camora überrascht mit Heiratsantrag am Rollfeld

RAF Camora (41) hat sich verlobt! Der Wiener Rapper machte seiner Freundin Nadine Krena vor einer träumerischen Kulisse einen Antrag. Bilder auf Instagram zeigen das Paar in einer romantischen Szene: vor einem Hangar, neben einem eleganten weißen Flugzeug, umhüllt von der stimmungsvollen Beleuchtung des Abends. Dazu schrieb er die Worte "Seh dich nachts in meiner Zukunft", ein Zitat aus seinem eigenen Song "All Night". Damit tritt der ansonsten eher verschlossene Musiker nun öffentlich in eine neue Lebensphase.

Erst seit diesem Sommer ist bekannt, dass RAF Camora und Nadine ein Paar sind. Seitdem gibt es nur sporadisch Einblicke in ihre gemeinsame Zeit – der Künstler ist bekannt dafür, sein Privatleben abseits der Musik für sich zu behalten. Doch dieser Schritt markiert einen Wendepunkt: Mit der Verlobung macht der 41-Jährige klar, wie ernst ihm diese Beziehung ist. Über konkrete Pläne zur Hochzeit hat sich das Paar bisher noch nicht geäußert. Die Fans dürfen gespannt sein, wann und wo die Feierlichkeiten stattfinden werden.

Bereits vor vier Wochen hatte RAF Camora im Podcast "Beyond Business Cast" für Schlagzeilen gesorgt. Damals überraschte der erfolgreiche Rapper die Fans mit offenen Worten zu seinem Privatleben und zu seinem beachtlichen Vermögen. "Es ist mindestens doppelt so hoch", betonte der Musiker mit Blick auf die Schätzungen von Forbes. Damit soll sein Vermögen etwa 100 Millionen Euro betragen – ein Großteil davon stammt aus Musik, Immobilien und seiner eigenen Modelinie.

