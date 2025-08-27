So viel verdient Musiker RAF Camora monatlich mit Spotify

Raphael Ragucci, bekannt als RAF Camora (41), ist längst eine feste Größe in der Welt des Deutschraps. Der gebürtige Wiener begeistert auf Spotify monatlich mehr als 5,9 Millionen Hörer. Wie eine aktuelle Analyse von casino.ch zeigt, nimmt RAF Camora allein durch Streams auf der Plattform geschätzte 20.339 Euro im Monat ein – und dabei handelt es sich nur um einen Teil seiner Einkünfte. Sein größter Hit "Ohne mein Team" aus dem Jahr 2016 wurde mittlerweile über 313 Millionen Mal auf der Plattform abgespielt und soll ihm mehr als eine Million Euro eingebracht haben.

RAF Camora zählt zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschsprachigen Raum und hat es gemeinsam mit Rappern wie Luciano (31), Sido (44) und Apache 207 (27) in die Top 10 der Verdiener unter den Deutschrap-Größen geschafft. Doch die Einnahmen aus Streaming sind nur ein Teil seines finanziellen Erfolgs. Neben der Musik setzt RAF Camora auch auf unternehmerische Projekte, mit denen er seine Leidenschaft und Kreativität auf andere Bereiche ausweitet.

Seinen Durchbruch feierte RAF Camora 2016 mit dem Album "Palmen aus Plastik", das er gemeinsam mit Bonez MC (39) veröffentlichte. Doch sein musikalisches Talent entdeckte der Wiener schon in früher Jugend und arbeitete jahrelang an seiner Karriere, bevor der große Erfolg kam. Heute schätzen Experten sein Gesamtvermögen auf 15 bis 50 Millionen Euro – das österreichische Forbes-Magazin geht von bis zu 50 Millionen aus, während das Vermögenmagazin eine konservativere Schätzung von rund 15 Millionen Euro nennt. Sein Standing in der Szene und seine beeindruckenden Einnahmen zeigen, dass er nicht nur künstlerisch, sondern auch geschäftlich zu den ganz Großen gehört.

Instagram / raf_camora RAF Camora, Rapper

Getty Images RAF Camora, Rapper

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper