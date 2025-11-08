Ganz ohne Tinder: So fand RAF Camora seine Verlobte Nadine

RAF Camora (41) gibt erstmals persönliche Einblicke in seine Beziehung mit Immobilienmaklerin Nadine Krena. Nachdem erst kürzlich die Verlobung der beiden publik wurde, verriet der Rapper jetzt laut Raptastisch im Livestream, wie für die beiden alles begann: Man habe sich auf "die echte Art" kennengelernt – ganz ohne Swipen, Matchen und unangenehme Smalltalk-Chats. Stattdessen trafen sich die beiden direkt im wahren Leben, genauer gesagt in Kroatien. Nachdem dort in kürzester Zeit der Funke übergesprungen war, freute man sich umso mehr, als sich herausstellte, dass beide in Österreich leben.

Seit der romantischen Verlobung Anfang November teilt RAF ungewohnt private Einblicke: Fotos vom Antrag, von ihrem nächtlichen Trip nach London, von strahlenden Augen und breit grinsenden Gesichtern – voller Vorfreude auf all das, was da noch kommt. Für den Rapper, der sich in der Vergangenheit mit privaten Informationen eher zurückhielt, ist das ein bemerkenswerter Schritt. Nadine, mit der er seit über einem Jahr zusammen ist, postete ebenfalls emotionale Momente – vom Anstecken des Rings bis zu heiteren Schnappschüssen mit der Clique. Und RAFs Fanbase reagierte prompt: Nadines Followerzahl schoss in kürzester Zeit in die Höhe: Aus ein paar Tausend wurden binnen Tagen deutlich über zwanzigtausend Abonnenten.

RAF Camora, bürgerlich Raphael Ragucci, gilt als einer der prägendsten Künstler im deutschsprachigen Rap. Geboren 1984 in der Schweiz und aufgewachsen in Wien, formte er früh seinen einzigartigen Stil zwischen Straßenpoesie, Melancholie und Melodie. Nach ersten Erfolgen mit Projekten wie "Balkan Express" katapultierte ihn 2016 das Album "Palmen aus Plastik" mit Bonez MC (39) an die Spitze der Charts – und in den Popkultur-Olymp. Mit seinem Mix aus Dancehall, Trap und introspektiven Texten prägte RAF eine ganze Generation.

