Comeback mit Christian? Collien Fernandes spricht Klartext

Klare Ansage von Collien Fernandes (44): Im RTL-Interview spricht die Moderatorin über das Ende ihrer Beziehung mit Christian Ulmen (50) – und macht unmissverständlich deutlich, wie es weitergeht. Auf die Frage von Frauke Ludowig (61), ob ein Liebes-Comeback der Beziehung komplett ausgeschlossen sei, antwortet Collien ohne zu zögern: "Ja." Das kurze, aber eindeutige Wort fällt im Studio-Gespräch, in dem es vor allem um das Miteinander nach der Trennung geht. Beide kümmern sich weiterhin gemeinsam um ihre Tochter, betont sie.

Das Ende der Beziehung hatte viele Fans überrascht und eine Welle an Reaktionen ausgelöst. Genau dazu liefert Collien in dem Gespräch weiteren Kontext und erklärt, warum Außenstehende oft danebenliegen. "Am Ende hat man ja dann doch nicht so einen Einblick und bewertet dann die Fassade. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass Leute irgendwie eine andere Idee haben oder so und dass dann aber innen halt irgendwie anders aussieht", erklärt sie gegenüber dem Sender. Mit diesem Satz beschreibt die "Jerks"-Darstellerin, wie öffentliche Bilder und private Realität auseinandergehen können.

Vor Kurzem hatte Collien im Gespräch mit Gala offen darüber gesprochen, wie sehr sie der neue Alltag herausfordere. Die Moderatorin pendelte regelmäßig zwischen Mallorca und Hamburg, um sowohl für ihre Tochter als auch für ihr neues berufliches Leben da zu sein. "Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei", erzählte sie. In dieser Zeit konzentrierte sie sich besonders auf die Sanierung einer Immobilie in Hamburg und ihr Engagement bei der Satiresendung "extra 3". Doch trotz der vielen Aufgaben fiel ihr das Alleinsein in dem neuen Haus nicht leicht. "Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt", gab die Schauspielerin zu.

IMAGO / Future Image Collien Ulmen Fernandes, 2025

Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018

Getty Images Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis, September 2025