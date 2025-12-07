Collien Fernandes datet auf Tinder unter folgendem Namen

In der aktuellen Ausgabe der MDR-Talkshow "Riverboat" zeigte sich Collien Fernandes (44) mit einem klaren Neustart: Die Moderatorin hat nach der Trennung von Christian Ulmen (50) ihren Namen angepasst und ist nun sogar auf Dating-Apps unterwegs. Sie erklärte, dass sie sich bei Tinder und Co. mit ihrem Zweitnamen vorstellt, um Missverständnisse zu vermeiden. "Bevor es böse Gerüchte gibt", sagte Collien im Gespräch und machte deutlich, dass sie sich bei Dates gerne als "Moni" präsentiert. Der Auftritt markiert für die TV-Bekanntheit, die nach rund 15 gemeinsamen Jahren im Herbst die Trennung öffentlich machte, den nächsten Schritt in ihr neues Leben.

Noch im Studio erzählte Collien, dass sie ihr Nacken-Tattoo, das zuvor die Initialen von Christian zeigte, umgestalten ließ und nun Motive aus ihrem Familienleben trägt – der Fokus liegt auf den Liebsten, inklusive ihres Vierbeiners. Beim Online-Dating setzt sie außerdem auf ehrliche Bilder. Auf einer Plattform lud sie sogar ein Foto mit deutlichen Allergie-Pusteln hoch, weil ihr potenzieller Partner sie gerade in unglamourösen Momenten kennen sollte. Auf einer anderen App verzichtete sie hingegen auf das Bild – mit spürbarem Effekt. "Man merkt einen deutlichen Unterschied im Zulauf", berichtete sie schmunzelnd in der Sendung. Ihren Namensschritt begründete sie ebenfalls offen: "Ich dachte, wenn ich dann jetzt bei Tinder bin und irgendwann mit jemandem so beim Candle-Light-Dinner sitze, dann wundern sich vielleicht manche Leute."

Schon vor einigen Wochen hatte Collien offen darüber gesprochen, was ihr bei potenziellen neuen Partnern wichtig ist. In einem RTL-Interview erklärte die Mutter einer Tochter: "Man muss erstmal für sich selbst durch diesen Prozess. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo es weitergehen kann." Humor, Eloquenz und gute Rechtschreibkenntnisse waren dabei ganz oben auf ihrer Wunschliste. Besonders abschreckend fand die TV-Bekanntheit allerdings Fotos von Männern mit freiem Oberkörper vor Autos oder Booten.

Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Imago Collien Ulmen Fernandes, 2025