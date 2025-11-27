Tänzerin & Co.: So spannend ist Collien Fernandes' Werdegang

Collien Fernandes (44) hat in ihrer Karriere schon viele beeindruckende Stationen durchlaufen. Die Moderatorin begann ihren Weg in der Unterhaltungsbranche bereits im Teenageralter und tanzte laut Bunte sogar als Backgroundtänzerin für keinen Geringeren als Enrique Iglesias (50). Ihre Familie in Hamburg verließ sie mit nur 15 Jahren, um ihre Karriere weiter voranzutreiben. Schon mit zwölf Jahren startete sie, motiviert durch eine Schulkameradin, ihre Modelkarriere und absolvierte zusätzlich eine klassische Ballettausbildung, die sie unter anderem nach London führte. Dies legte den Grundstein für ihre vielfältige Laufbahn in der Medienwelt.

In den frühen 2000er-Jahren wurde sie einem breiten Publikum bekannt, als sie das Jugendmagazin "Bravo TV" moderierte. Ihre charmante und energiegeladene Präsenz sicherte ihr schnell weitere Aufträge, wie die Moderation der Musikshow "The Dome" und schließlich ihren Durchbruch beim Musiksender "Viva". Dort wurde sie über Jahre hinweg eines der bekanntesten Gesichter. Die Hamburgerin hatte sich jedoch nicht nur in der Moderation einen Namen gemacht. Auch als Schauspielerin trat sie in Erscheinung, ob in erfolgreichen Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder auf der Kinoleinwand, etwa in der Komödie "Morgen, ihr Luschen!". Zuletzt überzeugt sie als Schiffsärztin Dr. Delgado in der Reihe "Das Traumschiff".

Privat zeigte Collien schon früh eine beeindruckende Weitsicht. So investierte sie mit ihren ersten Modeljobs nicht etwa in typische Teenager-Wünsche, sondern in einen Bausparvertrag – ein Rat ihres schwäbischen Großvaters, der langfristig Früchte trug. Mit 19 leistete sie sich bereits ihre eigene Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel und war finanziell unabhängig. In Kombination mit ihren indischen Wurzeln und ihrem beruflichen Erfolg wird deutlich, wie facettenreich und ungewöhnlich ihr Werdegang ist. Gleichzeitig hat Collien nach der jüngsten Trennung von Christian Ulmen (50) wieder zu ihrem ursprünglichen Namen zurückgefunden, was für sie einen neuen Lebensabschnitt markiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Schauspielpreis 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes im Jahr 2019