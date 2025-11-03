Das sind Collien Fernandes' absolute No-Gos auf Dating-Apps

Collien Fernandes (44) wagt nach ihrer Trennung von Christian Ulmen (50) einen Neuanfang und hat sich bei mehreren Dating-Apps angemeldet. Die Moderatorin hat in einem Interview mit Frauke Ludowig (61) in der Sendung "Exclusiv" über ihre Erfahrungen und Erwartungen gesprochen. "Man muss erstmal für sich selbst durch diesen Prozess. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo es weitergehen kann", erklärte Collien und zeigte sich offen für einen neuen Lebensabschnitt.

Bei der Suche nach Mr. Right hat die 44-Jährige klare Vorstellungen und auch einige No-Gos. Besonders wichtig ist der Moderatorin, dass ein Mann eloquent ist und Rechtschreibkenntnisse vorweisen kann. Außerdem kann sie Fotos mit freiem Oberkörper vor einem Auto oder einem Boot überhaupt nicht leiden. "Er sollte Humor haben. Ich mag es auch, wenn Männer nicht mehr ganz frisch geschlüpft aussehen", erzählte sie weiter. Collien scheint auf der Suche nach einem bodenständigen Partner mit Charme und Witz zu sein, der sie auch intellektuell begeistern kann.

Collien ging 14 Jahre lang mit Christian durchs Leben. Die beiden durften eine gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen, um die sie sich nun im Wechselmodell kümmern. Im selben Interview wollte Frauke wissen, wie Collien zu einem Liebes-Comeback mit dem Schauspieler steht. Auf die Frage, ob eine zweite Chance ausgeschlossen sei, antwortete die 44-Jährige: "Ja." Ihre Antwort fiel kurz und knapp, aber ziemlich eindeutig aus.

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018