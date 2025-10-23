So läuft Co-Parenting bei Collien Fernandes und ihrem Ex ab

Collien Fernandes (44) hat nach der Trennung von ihrem Ehemann Christian Ulmen (50) ihren Alltag neu strukturiert. Die Moderatorin pendelt nun regelmäßig zwischen Mallorca, wo ihre Tochter einen Teil ihrer Zeit verbringt, und Hamburg-Eimsbüttel. "Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei", erklärte sie im Gespräch mit der Zeitschrift Gala. Während der kinderfreien Zeit konzentriert sie sich auf ihr neues Projekt: die Sanierung einer Immobilie in Hamburg, wo sie beruflich Fuß fasst.

Dennoch gibt sie zu: "Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt." In Hamburg ist Collien nun Teil des Teams der bekannten NDR-Satiresendung "extra 3", die im Stadtteil Lokstedt aufgezeichnet wird. Die Arbeit an der Sendung bietet der frisch getrennten Mutter eine neue Herausforderung und ermöglicht ihr einen Ankerpunkt in Norddeutschland, während sie weiterhin regelmäßig nach Mallorca reist.

Bereits vor drei Wochen hatte Collien im Interview mit Bild erklärt, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat ein neues Kapitel aufschlägt. Sie kündigte an, künftig wieder ihren Mädchennamen Fernandes zu tragen. "Für mich ist es wichtig, dass ich diesen Lebensabschnitt als einen neuen markiere", betonte die Schauspielerin damals. Auch Pläne für die Feiertage schmiedete sie: Weihnachten wollte sie möglicherweise mit ihrer Schwester verbringen oder – wie sie mit einem Lächeln erzählte – sich bei einer polnischen Familie an der Tradition eines freien Platzes am Tisch beteiligen: "Ich frag mal vorsichtig an. Mal schauen, wer mich aufnimmt."

Anzeige Anzeige

Imago Collien Ulmen Fernandes, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Collien Ulmen Fernandes, 2025