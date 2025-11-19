Neuanfang: Das bedeutet Collien Fernandes' neues Tattoo

Collien Fernandes (44) setzt nach der Trennung von Christian Ulmen (50) ein sichtbares Zeichen: In einem Tattoostudio auf Mallorca, ihrer Wahlheimat, ließ die Moderatorin ihr Nackentattoo überarbeiten – und zog dabei im wahrsten Sinne einen Schlussstrich. Das bisherige "U" wurde mit einem dicken X durchgestrichen, die Buchstabenfolge neu geordnet und mit Bedeutung aufgeladen. Passiert ist das in den vergangenen Tagen, bestätigt durch Bilder und Clips auf Instagram. Mit dabei: ein augenzwinkernder Kommentar von Collien, die den Schritt schlicht als "Neuanfang! Neues Tattoo" feierte. Für alle, die hinschauen, ist die Botschaft klar – und sie kommt ohne viele Worte aus.

Hinter dem kleinen Schriftzug steckt ein persönlicher Code: "C" steht für Collien, "F" für Fernandes. Das "A" soll an die gemeinsame Tochter erinnern, deren Name nicht öffentlich ist. "Q" verweist auf den Hund "Quarantäne", der in der Pandemie zur Familie stieß. Das "U" für Ulmen ist nun markant durchgestrichen – ein symbolischer Abschluss nach 14 Jahren Ehe, deren Ende das Ex-Paar im September bekannt machte. Schon zuvor hatte Collien ihren Doppelnamen abgelegt und "Ulmen" aus offiziellen Dokumenten entfernen lassen. Zu Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback äußerte sie sich nicht, stattdessen erklärte sie in einem Interview-Schnipsel zu Dating-Apps trocken, was für sie gar nicht geht: "Er sollte nicht oben ohne vor einem Boot oder Auto posieren", sagte sie gegenüber RTL.

Privat orientiert sich die Schauspielerin nach vorn. In Gesprächen betont sie Humor als wichtiges Kriterium und verrät, dass sie eher "verstrubbelte Rockstars" anziehend findet – Menschen, denen man ansieht, dass sie gelebt haben. Auf Social Media nimmt sie den Wandel mit Selbstironie, nachdem sie zuvor bereits mit einem augenzwinkernden Hinweis von einem "geheimen Code" gesprochen hatte. Auf Mallorca, wo sie viel Zeit verbringt, findet die Tierliebhaberin mit Hund Quarantäne Ruhe und Routine. Die gemeinsame Tochter hält das Patchwork-Band zwischen Collien und Christian als Elternteil im Alltag zusammen – intime Details bleiben außen vor, was beiden wichtig ist. So steht das neue Tattoo weniger für Provokation als für eine persönliche Chronik: Familie, Vierbeiner, Herkunft – und ein sauber gezogener Strich unter dem Kapitel Ehe.

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes zeigt ihr neues Nackentattoo

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024